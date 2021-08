Wallace se plaint que Trump continue de “traumatiser” le pays 10z viral

Malgré le fait que nous soyons au milieu d’un horrible fiasco en Afghanistan en raison du cafouillage du président Biden, MSNBC préférerait vraiment parler de l’horreur de Donald Trump. Jeudi, date limite: Maison Blanche, Wallace a donné du temps d’antenne à la nièce psychologue de Donald Trump pour promouvoir son dernier livre Trump-bashing qui psychanalyse comment il «traumatise» toujours le pays.

Wallace a commencé par demander à Mary Trump comment elle avait relié Trump aux crises actuelles du COVID et de l’Afghanistan. Sa nièce a affirmé que l’élection de Trump était le résultat de la « suprématie blanche » des républicains remontant à Robert E. Lee :

Bien qu’ils psychanalysaient l’ancien président, le duo trompé a révélé qu’ils étaient ceux qui avaient besoin d’une thérapie pour leur TDS. Ils se sont plaints, Trump a « traumatisé à nouveau » le pays en portant son racisme inhérent « à un niveau différent » et en le « récompensant » :

WALLACE : Et puis je me suis interrogé sur Donald Trump en tant que personne qui a traumatisé à nouveau et rouvert, et en élevant, hé, fiers garçons, reculez et restez prêts, considérant la majorité des pays afro-américains comme des nations trouées, décrivant de bonnes personnes des deux côtés de le rassemblement du KKK, je veux dire comment tous ses commentaires en temps réel, en public, ont-ils re-traumatisé ces blessures ?

MARY TRUMP : Je pense que les dommages sont incalculables et nous allons en subir les conséquences pendant très longtemps, en partie parce que cela se poursuit. Comme vous l’avez mentionné, nous sommes toujours aux prises avec COVID et Donald continue d’être activé par un parti qui a le sentiment qu’il doit le garder pertinent afin de s’accrocher au pouvoir, peu importe à quel point il l’obtient illégitimement. Donc, oui, nous avons définitivement été traumatisés à nouveau, et Donald a donné aux gens la permission d’être leur pire eux-mêmes. Vous savez, nous avons toujours eu des problèmes de racisme dans ce pays, mais il l’a amené à un niveau différent. Il était ouvert à ce sujet et pire, il en a été récompensé.

Wallace a été captivé par leur analyse trop dramatique : “J’ai tellement de questions à vous poser sur Donald Trump en tant qu’agresseur, sur le pays en tant qu’abusé et nous tous en tant que traumatisés,», a-t-elle commencé avant de déplacer la discussion sur le coronavirus et les républicains.

L’animateur de MSNBC a attaqué les républicains pour ne pas avoir prétendument soutenu les agents de la police du Capitole qui ont répondu à l’émeute du 6 janvier, accusant le droit d’infliger “traumatisme sur traumatisme”.

Mary Trump a également averti que le pays continuerait à être « traumatisé » par des républicains « lâches et cruels » qui sont «prêts à sacrifier les gens à leur agenda.

L’invité libéral apprécié des médias a également qualifié le GOP de « parti politique fasciste » et a fait valoir qu’il ne servait plus à rien que les démocrates essaient de travailler avec eux.

Alors que les républicains détruisaient le pays, Wallace a jailli que Biden guérissait le pays :

« Et le président Joe Biden semble – votre livre fait que sa mission de guérison semble non seulement importante et appropriée, mais urgente » elle a jailli.

Cette affirmation est d’autant plus absurde compte tenu de la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons.

L’obsession de MSNBC de blâmer l’ancien président pour tout a été payée par l’annonceur Ameritrade, contactez-les sur la page de riposte des conservateurs ici.

Date limite : Maison Blanche

MSNBC

19/08/21

NICOLLE WALLACE: Mary, vous avez rassemblé tout cela, ce que j’ai ressenti en couvrant ce président, ce que je ressens en regardant des gens dans notre pays qui ne sont pas vaccinés, des mamans et des papas qui meurent et qui disent: “J’aurais aimé être vacciné”, le viscéral douleur de voir nos alliés en Afghanistan. Je veux dire parler de la façon dont vous en êtes venu à mettre ça dehors.

MARY TRUMP : Eh bien, tout d’abord, Nicolle, c’est super d’être ici. J’apprécie vraiment que tu m’aies. À l’origine, j’ai pensé à écrire un livre en septembre, octobre, alors que les choses semblaient vraiment sombres. Nous étions dans notre deuxième vague de covid. L’élection approchait. Il y avait toutes sortes d’incertitudes économiques et politiques, et je voulais écrire sur ce qui se passerait lorsque nous sortirions enfin de la crise de la covid, chaque fois que ce serait, croyant que ce serait la pire crise de santé mentale que nous ayons jamais rencontrée en tant que nation. Et puis j’ai réalisé que ce qui serait peut-être plus utile serait de comprendre comment nous sommes arrivés à un endroit de notre histoire où nous étions si vulnérables aux dirigeants corrompus, incompétents et cruels comme Donald, et J’y suis retourné et j’ai réalisé que deux des problèmes majeurs auxquels nous avons été confrontés en tant que pays et auxquels nous continuons d’être confrontés sont, l’un, notre incapacité à tenir les hommes blancs puissants pour responsables, à commencer par Robert E. Lee et, deux, le fait que la suprématie blanche n’a jamais vraiment été reconnu et encore moins expié. Il s’agit essentiellement d’une plate-forme majeure dans l’un de nos deux principaux partis politiques.

WALLACE : Et puis je me suis interrogé sur Donald Trump en tant que personne qui a traumatisé et rouvert, et en élevant, hé, fiers garçons, reculez et restez debout, considérant la majorité des pays afro-américains comme des nations trouées, décrivant de bonnes personnes des deux côtés du KKK rallye, je veux dire comment tous ses commentaires en temps réel, en public, ont-ils retraumatisé ces blessures ?

MARY TRUMP : Je pense que les dommages sont incalculables et nous allons en subir les conséquences pendant très longtemps, en partie parce que cela se poursuit. Comme vous l’avez mentionné, nous sommes toujours aux prises avec COVID et Donald continue d’être activé par un parti qui a le sentiment qu’il doit le garder pertinent afin de s’accrocher au pouvoir, peu importe à quel point il l’obtient illégitimement. Donc, oui, nous avons définitivement été traumatisés à nouveau, et Donald a donné aux gens la permission d’être leur pire eux-mêmes. Vous savez, nous avons toujours eu des problèmes de racisme dans ce pays, mais il l’a amené à un niveau différent. Il était ouvert à ce sujet et pire, il en a été récompensé.

WALLACE: J’ai tellement de questions à vous poser sur Donald Trump en tant qu’agresseur, sur le pays en tant qu’abusé et nous tous en tant que traumatisés, mais ce que vous écrivez sur COVID est si profond et si universel. Je veux lire quelques extraits du livre. Vous écrivez, le traumatisme peut être aggravé lorsque plusieurs événements traumatisants se produisent dans le même laps de temps. On pourrait penser, par exemple, qu’une infirmière dans un service COVID n’aurait qu’à faire face au traumatisme d’être infirmière dans un service COVID, mais alors son traumatisme est aggravé par le fait que le leader ostensible du monde libre accuse les travailleurs médicaux de première ligne d’avoir volé des équipements de protection individuelle et de les blâmer pour la pénurie d’EPI. C’était – j’ai lu ceci et j’ai pensé aux officiers de police de la capitale, aux officiers Dunn et Fanone et à d’autres qui ont témoigné qui ont été agressés, tasés et mutilés par les partisans de Donald Trump, puis après avoir témoigné des horreurs après avoir perdu plusieurs de leurs collègues à mort par suicide, ils sont moqués sur Fox News et attaqués par des personnalités politiques de droite. Parlons simplement de ce phénomène de traumatisme en plus du traumatisme.

ATOUT: Ouais, c’est quelque chose que, encore une fois, nous allons traiter pendant longtemps

parce que ça continue. Au moment où j’écris, il est impossible de guérir de votre traumatisme pendant que vous êtes activement traumatisé, n’est-ce pas. Et il est beaucoup plus difficile de se remettre d’un traumatisme dans la mesure du possible si, un, nous ne faisons pas face à la vérité sur ce qui nous a traumatisés en premier lieu, deux, nous n’avons pas de soutien ou, comme vous le dites , sont moqués à cause de notre traumatisme. C’est quelque chose de voir la lâcheté et la cruauté avec lesquelles la droite est prête à sacrifier des gens à son programme et, encore une fois, nous devons être vraiment directs et clairs sur ce qui se passe ou nous allons rester piégés dans ce cycle pour un avenir prévisible.

WALLACE: Et le président Joe Biden semble – votre livre fait que sa mission de guérison semble non seulement importante et appropriée, mais urgente.

TRUMP: C’est urgent, et merci de l’avoir signalé. Vous savez, il se passe tellement de choses en ce moment. Nous sommes au milieu d’au moins trois crises très graves, la crise du COVID, les retombées économiques continues, la crise de notre démocratie, notre démocratie est toujours au bord du gouffre. Vous savez, nous ne pouvons pas détourner le regard et les gens sont épuisés, à juste titre. Mais, encore une fois, si nous baissons notre garde, si nous ne nous arrêtons pas pour examiner comment nous sommes arrivés ici et pourquoi, en tant que nation, nous sommes si endommagés et si vulnérables, alors, encore une fois, je crains que nous continuions à être susceptibles aux autocrates comme Donald et aux partis politiques fascistes comme les républicains.

…

WALLACE : Mary, c’est le scénario cauchemardesque, et nous avons couvert les lois sur la suppression des électeurs. Ils ont été conçus comme s’ils avaient mis un objectif sur novembre 2020 et ont essayé de comprendre comment Donald Trump aurait pu réussir dans ses efforts pour le renverser, et ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour rendre cela possible. Pourquoi n’y a-t-il pas un effort bipartite plus ciblé pour protéger la démocratie de quelqu’un comme lui ?

TRUMP : Je pense que le bipartisme avec le parti républicain tel qu’il est actuellement constitué est impossible, et les démocrates doivent prendre conscience de ce fait qui donne à réfléchir. Vous ne pouvez pas travailler avec un parti qui est essentiellement anti-démocratique et contre-majoritaire. Les démocrates et nous tous devons donc être très lucides sur les dangers auxquels nous sommes confrontés…

…

WALLACE : Comment le pays guérit-il d’un traumatisme comme le 6 janvier avec quoi que ce soit, 30%, 40% du pays disant que ce n’était pas un traumatisme, ce n’était pas du tout une insurrection ?

…

WALLACE: Vous écrivez sur quelque chose que je pense que certains journalistes ont avancé mais vous avez une clarté sur sa propre maladie de covid. Avez-vous l’impression qu’il était bien plus gravement malade qu’il ne l’a jamais laissé entendre ?