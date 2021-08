Wallasey : la maman “héros”, 24 ans, perd une jambe après avoir jeté son bébé en sécurité dans le parking Aldi | Royaume-Uni | Nouvelles

Ruby Flanagan, 24 ans, portait son bébé de cinq mois, Leon, au-dessus d’un passage piéton en direction d’Aldi dans le Bidston Moss Retail Park. Dans une tournure choquante des événements, Mme Flanagan a été heurtée par une Mercedes argentée qui est également entrée en collision avec une Volkswagen bleue devant, laissant Mme Flanagan écrasée entre eux.

Mme Flanagan, une infirmière de Wallasey, avait remarqué ce qui était sur le point de se produire et avait rapidement mis son bébé hors de danger avant l’accident. Heureusement, ses actions rapides signifiaient que Leon n’avait subi aucune blessure.

Immédiatement après la collision, les travailleurs des magasins du parc commercial se sont précipités à l’extérieur pour aider avant l’arrivée des services d’urgence.

Un membre du personnel lui a enveloppé les jambes et a déchiré des couettes pour qu’elle se sente plus à l’aise avant d’être transportée par avion à l’hôpital d’Aintree.

Tragiquement, elle a dû être amputée de la jambe droite et l’autre a été placée dans une cage de stabilisation.

Mme Clarke et sa sœur Carly ont créé une page GoFundMe pour aider à payer les factures médicales privées, les thérapies multiples et les prothèses nécessaires au rétablissement de leur belle-sœur.

Mme Clarke a poursuivi: «Sa maison a également besoin d’ajustements pour s’assurer qu’elle bénéficie de la meilleure récupération possible et de la transition la plus douce possible lorsqu’elle pourra éventuellement revenir. Je sais que l’argent ne résout pas tout, mais dans cette situation, il le fera vraiment car il donnera à la famille les meilleures chances possibles.

“Nous avons le cœur brisé après l’accident et voulons juste la mettre à l’aise.”

Depuis le lancement de la collecte de fonds, plus de 1 900 personnes ont fait un don de plus de 42 000 £.

Reportage supplémentaire par Abigail Nicholson.