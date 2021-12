Wallet Maker Ledger lance une carte de débit cryptée pour les clients américains et européens

La carte sera disponible pour les clients au Royaume-Uni, en France et en Allemagne au premier trimestre 2022, et pour les clients américains au deuxième trimestre. Crypto Life prendra initialement en charge BTC, ETH, USDT, EURT, USDC, XRP, BXX, BCH et LTC, a indiqué la société. Une liste d’attente est actuellement ouverte pour obtenir une carte.

Share