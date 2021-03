Wallet nie avoir collecté des commissions auprès de Neurona

Juan Carlos Monedero, co-fondateur de Podemos, a nié avoir chargé des commissions de la matrice de Neurona Comunidad en échange de la formation de Pablo Iglesias engageant le consultant politique pour la campagne électorale de 2019, dans laquelle ils ont été attribués 360 000 euros qui a demandé à enquêter sur la Cour des comptes.

C’est ce qu’il a assuré à son arrivée ce matin aux tribunaux de la Plaza Castilla de déclarer comme enquêté dans l’affaire dans laquelle l’utilisation de cet argent est enquêtée, pour laquelle Podemos est venu livrer des vidéos et des photos des travailleurs de Neurona dans la campagne. , ainsi que les vols et les hôtels.

Le juge de l’affaire, Juan José Escalonilla, a cité Monedero comme défendeur pour les accusations de l’Unité de la criminalité économique et fiscale (UDEF), qui dans un rapport est venu assurer que le co-fondateur de Podemos collecté 26.000 euros pour des services de consultation politique présumés qu’il n’aurait pas fournis.

Le juge a accepté les arguments de l’UDEF, notant que « accessoirement » on peut également conclure que le co-fondateur de Podemos « avait une relation avec la fondation ou la constitution ultérieure de la société commerciale Neurona Comunidad et avec l’embauche présumée de celle-ci par le Coalition électorale Unis nous pouvons« .

« Non, non », a déclaré Monedero à son arrivée au palais de justice, à la question de la presse pour savoir s’il facturait des commissions. Ainsi, il s’est déclaré «calme» et a regretté que l’instructeur n’a pas demandé la documentation pertinent avant de vous citer directement.