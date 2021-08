Wallid Ismail et Paulo Costa valorisent le combat contre Marvin Vettori : “C’est tout ou rien”

in

Gérant et client, Wallid ismail et Paulo Costa sont un véritable spectacle lorsqu’il s’agit de promouvoir leurs engagements. Concentré sur leur prochain combat de poids moyen, le duo fait preuve de confiance et valorise l’importance de la lutte contre Marvin Vettori.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ils ont tous deux parlé du défi.

Avertissement

« La concentration est énorme maintenant, plus que jamais. Ce combat est le plus important de sa vie et tu dois le détruire”, Il dit Ismail à votre client.

Après avoir demandé à affronter l’italien et précisé sa demande, Vettori vient de perdre avec Israël Adesanya dans UFC 263, combat qui était valable pour la ceinture des poids moyens. Côte il est clair sur l’importance d’une victoire. Pour le Brésilien, qui cherchera une nouvelle opportunité de départ, donner un spectacle est décisif.

“Tout ou rien”, reproduit le poids moyen.

L’un des attraits de Brésil dans les poids moyens, Paulo Costa, est en deuxième position du classement. “Borrachinha” ne voit pas d’action après la défaite contre le Nigérian, en UFC 253.

Le combat entre Costa et Vettori Il sera la star de l’UFC Fight Night le 23 octobre, qui se tiendra dans un lieu à définir.

