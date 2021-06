Wallie The Sensei sort une nouvelle chanson et une nouvelle vidéo, ‘Lamb’, annonce une mixtape

in

Le rappeur Wallie the Sensei, natif de Compton, poursuit sa récente séquence de succès avec un nouveau single luxueux et émotionnel, “Lamb”, sorti aujourd’hui sur Capitol Records. Le morceau est présenté sur la nouvelle mixtape de Wallie, Golden Child, qui sortira le 2 juillet.

Le retour luxuriant trouve Wallie chantant sans effort sur un rythme au beurre, mettant en valeur son flux unique et son talent pour les paroles incisives sur son come-up. “Salope, personne ne l’avait dans ma famille, j’ai mis mon pied à terre”, chante-t-il. “Posez mon autre pied comme si je pouvais conduire cette voiture, laissez tomber le capot de la mère de famille.” Dans « Lamb », Wallie parcourt son ascension du statut de broyeur de rue à celui de star mondiale du rap. Ses récits sont poétiques et détaillés, rivalisant avec les écrivains les plus vivants du rap.

“Lamb” s’accompagne d’une longue série d’excellence pour Wallie, qui a abandonné l’hymne d’été discret, “03 Flow”, fin mai. La piste suit également l’équipe de Wallie avec le talent de Detroit 42 Dugg sur le remix captivant du single à succès de Wallie, “Scandalous”. Les deux bars échangent avec aisance et confiance, alors que Wallie offre certaines de ses lignes les plus lucides, racontant les luttes du succès et les ennemis qui viendraient lui prendre la tête.

Depuis la sortie de l’EP No Love de Wallie the Sensei début 2020, il est rapidement devenu un artiste de la côte ouest à suivre. Le magazine Respect a félicité la vidéo “Scandalous” pour présenter “la camaraderie, l’agitation et la crudité” de Compton, tandis que Rosecrans Ave a souligné les capacités de narration de Wallie, affirmant qu’il “fournit des conseils à ceux qui viennent après” avec ses histoires douloureuses.

Après le succès du remix « Scandalous », Wallie the Sensei a prouvé que son succès fulgurant n’est pas un hasard. « Lamb » est sur le point d’atteindre des auditeurs encore plus ouverts d’esprit. C’est un hymne pour bousculer les natifs de Cali et tous ceux qui recherchent un peu de magie lumineuse.

Précommandez Golden Child.

Liste des chansons de Golden Child :

01. Agneau

02. 03 Flux

03. B S’il vous plaît Pt. 2 (ft. Nébuleuse Swavey)

04. S’effondrer

05. Bompton 2 Balabasas

06. Devenez bizarre

07. Cuisine (ft. Nébuleuse Swavey)

08. Mise à niveau

09. Pause (ft. Prell)

10. À la recherche (ft. Doley Bernays & Glockboyz Teejae)

11. Nain noir

12. Sauge

13. Tomber

14. Confessions

15. Arrêtez Ballin

16. Scandaleux

17. Scandaleux (Remix) [ft. 42 Dugg]