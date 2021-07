Wallis Day et Dougray Scott quittent la série Batwoman de The CW ⋆ .

]]>]]>

Tel que rapporté par Deadline (via Dark Horizons), les acteurs Dougray Scott et Wallis Day ont quitté The CW’s Batwoman, et ne reviendra pas pour la troisième saison de la série.

Scott est l’un des acteurs originaux de la série et incarne Jacob Kane, le père de l’ancienne Batwoman Kate Kane et commandant de l’agence de sécurité privée The Crows.

Day n’a quant à lui rejoint la série que récemment, reprenant le rôle d’une Kate Kane chirurgicalement modifiée, qui a été interprétée par Ruby Rose dans la première saison de la série.

Comme nous l’avons vu dans la finale de la saison deux, Day’s Kate a quitté Gotham à la recherche de son cousin disparu Bruce Wayne, avec la showrunner Caroline Dries minimisant la perspective d’un retour en déclarant que: “Je ne dirais jamais jamais parce que vous ne savez jamais, mais pour l’instant, c’était nos adieux à Kate.

Batwoman a été renouvelé par The CW en février, aux côtés d’autres émissions de DC Le flash, DC’s Legends of Tomorrow, et Superman et Loïs.

