WallStreetBets dApp offrira une exposition aux actions tokenisées

Le fondateur de WallStreetBets est monté sur scène lors de l’événement Money 20/20 qui se déroule à Las Vegas au moment de la rédaction de cet article, et y a partagé des informations sur un projet important sur lequel ils travaillent depuis quelques mois.

Exactement, il souligne qu’ils travaillent sur le dApp WallStreetBets afin qu’il puisse exposer les produits DeFi à l’aide de la blockchain côté Bitcoin; mieux connu sous le nom de Liquid Network et créé par Blockstream. Il a également ajouté que l’objectif principal est de permettre aux utilisateurs d’avoir une exposition aux actions tokenisées de différentes sociétés.

Il convient de noter que la dApp dispose de son propre système de gouvernance, et avec l’association de sociétés de valeurs mobilières très pertinentes ; où Digital Markets (DIGTL) et MERJ Exchange (MERJ) se démarquent.

Détails importants du nouveau projet WallStreetBets

Auparavant, WallStreetBets avait lancé une application basée sur la blockchain Binance ; C’est le WSBDApp qui a été lancé en mai 2021 et permet aux utilisateurs d’avoir une exposition à divers instruments financiers avec le jeton WSB natif. Cependant, selon des informations publiées dans un communiqué de presse, ils travaillent pour proposer une nouvelle liste de produits dans la même dApp.

Cela a suscité de nombreux commentaires positifs, notamment ceux du CSO de la chaîne latérale Bitcoin, Blockstream, qui a ajouté :

WallStreetBets a captivé l’imagination de millions de personnes dans sa position contre certaines des pratiques de hedge funds les plus prédatrices. L’objectif du mouvement de créer des marchés équitables et ouverts correspond parfaitement à l’accord de blockchain ouvert. Samson Mow, CSO de Blockstream.

Il convient de noter qu’il s’agit d’un projet très utile pour l’investisseur moyen ou de détail, car grâce à WallStreetBets, ils pourront s’exposer à de multiples actifs, qui, pour différentes raisons, peuvent être limités à certains utilisateurs. C’est une solution qui, comme nous l’avons mentionné précédemment, viendra de la main de DIGTL et MERJ.

Il convient de noter que les deux sociétés sont très pertinentes dans le secteur des actions et des valeurs mobilières ; où le premier d’entre eux se distingue pour permettre aux émetteurs d’actifs de se connecter avec les investisseurs du monde entier, et le second est simplement un marché boursier. En plus de cela, le PDG de MERJ, Ed Tuohy, a également ajouté ses commentaires à cet égard, où il déclare :

Notre mission a toujours été de fournir un accès juste et démocratique aux marchés grâce à l’utilisation de la technologie. À cette fin, nous sommes impatients de travailler avec WallStreetBets pour favoriser l’adoption de titres numériques et de crypto-monnaies dans notre infrastructure de marché des valeurs mobilières réglementé. Ed Tuohy, PDG de MERJ.

