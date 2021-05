Annonces

WallStreetBets lance des portefeuilles négociés en bourse alimentés par la blockchain, gérés par un DAO

La communauté Reddit populaire WallStreetBets a annoncé un nouveau lancement de produit appelé WSB DApp. Le groupe envisage de créer une application basée sur la blockchain visant à lutter contre la manipulation du marché dans la finance traditionnelle.

Cela verra le groupe WallStreetBets, largement pseudonyme, entrer dans le monde de la décentralisation et de la finance basée sur la blockchain.

L’initiative serait gérée par une organisation autonome décentralisée (DAO), qui est un groupe non hiérarchique qui vote collectivement sur la manière de gérer une entreprise et d’allouer des ressources en fonction des décisions de la communauté.

Selon le communiqué de presse de personnalités du WSB, dont le fondateur Jaime Rogozinski, WSB a travaillé avec des experts de la blockchain pour créer des portefeuilles négociés en bourse (ETP), qui, contrairement aux fonds indiciels, peuvent être facilement décentralisés.

«De plus, en exploitant les mécanismes de transparence et de consensus communautaire fournis par la blockchain et la technologie des contrats intelligents, les ETP de WallStreetBets peuvent servir d’alternative au type de manipulation de marché perpétuée par des banques et des fonds spéculatifs opaques et politiquement connectés.»