WallStreetBets met les crypto-monnaies en ligne de mire avec un nouveau subreddit

Source : capture d’écran, www.reddit.com/r/WallStreetBetsCrypto/

Un développement récent sur la célèbre communauté WallStreetBets (WBS) de Reddit suggère que le groupe pourrait se concentrer sur les actifs cryptographiques, avec un nouveau subreddit lancé par ce qui semble être la même équipe de modérateurs.

Le subreddit WSB compte désormais près de 11 millions d’abonnés, tandis que le nouveau compte plus de 12 000.

La communauté WBS a pris de l’importance en effectuant la brève compression de GameStop et en mettant plusieurs gestionnaires de fonds spéculatifs à genoux plus tôt cette année.

«En avril, l’idée est venue qu’il était temps d’autoriser la discussion sur les crypto-monnaies ici sur r/wallstreetbets. La réponse a été très positive. Nous avons eu une discussion entre nous mods à l’époque pour voir si ce serait quelque chose », ont déclaré les modérateurs dans un post dans lequel ils ont révélé r/wallstreetbetscrypto.

Selon le message, “ils ont toujours gardé les crypto-monnaies hors de r /wallstreetbets parce que ce n’est tout simplement pas l’objet de cette communauté”. Mais maintenant que de nombreuses personnes échangent des crypto-monnaies, “les temps ont changé et les crypto-monnaies semblent appartenir ici”, ont-ils déclaré.

Les auteurs de l’article déclarent que r /wallstreetbetscrypto fait partie de “la même communauté, le même format, les mêmes choses que vous aimez à propos de Wallstreetbets, gérées par les mêmes personnes”.

Les commentaires des utilisateurs ont été mitigés, mais de nombreux Redditors, comme Orzorn, ont salué la décision de séparer les discussions en cours sur les actions et la crypto.

“Je pense que mélanger crypto et actions sur le même subwoofer serait désastreux car ce serait la combinaison de deux environnements totalement différents”, a écrit l’utilisateur. “En faire votre propre subreddit résout tous ces problèmes et offre un endroit où les gens peuvent discuter de la crypto sans être noyés par les actions, et pour nous de discuter des actions sans être noyés par les crypto-monnaies.”