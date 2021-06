WallStreetBets se concentre sur MicroVision

in

Oui, une autre action sur la liste des résultats de WallStreetBets est MicroVision, Inc. (NASDAQ : MVIS). La société de télévision a vu ses mentions augmenter dans la communauté Reddit ces derniers jours.

Nous avons examiné pourquoi cela se produit exactement, ce que fait MicroVision et ce que l’avenir pourrait réserver aux actions de l’entreprise. De plus, nous répertorions les meilleurs endroits pour acheter des actions MVIS afin de vous aider à trouver une plate-forme adaptée à vos besoins financiers et à vos objectifs d’investissement.

Comment et où acheter des actions MicroVision en ligne

Pour investir dans MicroVision, il vous suffit de choisir un courtier en ligne à faible coût, de vous inscrire, de déposer des fonds et de rechercher des actions MVIS. Vous pouvez alors saisir le nombre d’actions que vous souhaitez acheter et exécuter votre transaction.

Cependant, certains courtiers sont meilleurs que d’autres, et pour vous faire gagner du temps, nous avons répertorié ci-dessous les deux meilleures plateformes pour acheter des actions MVIS :

1) eToro

Etoro est l’un des meilleurs endroits pour acheter des actions MicroVision. Avec une interface claire et facile à utiliser, de nombreuses fonctionnalités innovantes et une bonne équipe d’assistance, c’est un endroit idéal pour s’impliquer dans l’investissement en actions.

2) Plus500

Pour les investisseurs qui souhaitent s’exposer au cours de l’action MicroVision sans avoir à détenir directement des actions, Plus500 est la plate-forme qu’il vous faut. L’utilisation de CFD peut être moins chère et plus flexible que la négociation d’actions MicroVision.

Si eToro et Plus500 ne sont pas exactement ce que vous recherchez, nous vous proposons de nombreuses autres options. Consultez simplement notre page qui compare les meilleurs courtiers en valeurs mobilières et plateformes de trading en ce moment.

Qu’est-ce que MicroVision ?

Fondée en 1993 à Redmond, Washington, États-Unis, c’est une entreprise technologique américaine qui développe principalement la technologie de balayage laser pour la projection, la détection 3D et la capture d’images. L’action sera désormais ajoutée à l’indice Russell 2000.

Avec une capitalisation boursière de plus de 3,5 milliards de dollars, ce joueur technologique autrefois en difficulté est maintenant sur le chemin du retour, mais pourquoi ?

Pourquoi le cours des actions MicroVision augmente-t-il ?

Merci à WallStreetBets. Le forum a désigné MicroVision comme « meme stock », comme il l’a fait pour de nombreuses autres entreprises. Cela signifie que quelle que soit la valeur fondamentale de l’entreprise, les investisseurs de Reddit ont l’intention d’augmenter son prix en raison de l’opportunité d’une petite compression.

Alors devriez-vous acheter des actions MicroVision dès maintenant ?

Eh bien, cela dépend entièrement de vos objectifs d’investissement. Si vous souhaitez vous impliquer dans un jeu à haut risque et à haute récompense qui est susceptible d’apporter une volatilité importante, MVIS pourrait être l’action pour vous.

Inversement, si vous recherchez quelque chose de plus durable, prévisible et avec une valeur fondamentale plus élevée, nous pourrions éviter MVIS pour le moment.

Les actions MVIS m’enrichiront-elles ?

C’est incroyablement peu probable, même si c’est le cas pour tous les investissements individuels. Vous trouverez rarement un millionnaire qui a fait un pari chanceux. Cependant, l’action a le potentiel de rapporter une valeur significative, du moins à court terme.

Objectif de prix MicroVision

Notre prévision de prix MVIS sur 12 mois est considérablement inférieure à son prix actuel de 22 $. Cela signifie que nous pensons que la valeur des actions n’est pas durable, bien que de nombreux analystes aient déjà dit la même chose à propos de GameStop (NYSE : GME) et d’AMC Entertainment (NYSE : AMC)…

Les médias sociaux réagissent à la hausse du cours de l’action MVIS

La société de banque d’investissement Jeffries suspend les ventes à découvert sur $ GME, $ AMC et $ MVIS. Tout comme couper quelqu’un au bar, Jefferies a coupé les vendeurs à découvert. Ils n’ont pas indiqué pourquoi, mais cela est probablement dû au risque élevé de vente à découvert de ces actions et de pertes infinies potentielles. pic.twitter.com/BWO6LIBhzm – Josh (@Joshuajammes) 3 juin 2021

#AMC $AMC

Intérêt court : 11,60 %

Utilisation : 86,82 %

Actions en prêt : 92,15 millions # GME $ GME

Intérêt court : 18,32 %

Utilisation : 52,46 %

Actions en prêt : 13,15 millions Intérêt court ticker

40,41% – $ CLOV er Santé

21,67% – Microvision $ MVIS

19,84 % – $ GME

18,23% – $ AMC – Métiers de la lampe (@LampsTrades) 8 juin 2021

MicroVision sera ajouté à l’indice Russell 2000 le 28 juin $ MVIS – JUICY TRADEZ (@realJuicytradez) 10 juin 2021

Pour les dernières nouvelles sur MicroVision et d’autres actions importantes, consultez les nouvelles sur les actions Invezz sur notre site Web.

