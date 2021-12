WallStreetNinja lance la version Alpha avant l’OIT

New York, États-Unis, 3 décembre 2021, Chainwire

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour lancer WallStreetNinja, alors que les marchés de la cryptographie rugissent et que l’écosystème décentralisé commence à s’accélérer vers une adoption complète par le grand public.

Une solution entièrement décentralisée, Unstoppable Ecosystem est nécessaire pour propulser le mouvement vers une expérience basée sur un navigateur Web sans extensions de navigateur inutiles et applications de portefeuille pour smartphone.

WallStreetNinja « l’écosystème imparable » (alias WSN) fournira la solution très nécessaire qui est basée sur le Web, entièrement décentralisée, multi-chaînes, swap, navigateur dApp et complètement non dépositaire, avec une seule installation de connexion via l’identité Internet de Dfinity.

WallStreetNinja a déployé avec succès la version Alpha de sa technologie révolutionnaire le 2 décembre 2021, marquant un nouveau départ dans la sphère de l’écosystème décentralisé.

Avec un lancement de produit initial réussi à leur actif, WallStreetNinja se dirige vers son offre initiale de liquidité (ILO) très attendue, qui s’est tenue sur la plate-forme Unicrypt et qui se clôture le 7 décembre 2021.

Les projets pourront bientôt offrir à leurs utilisateurs décentralisés, un accès imparable via l’écosystème WallStreetNinja. Les projets opérant au sein des écosystèmes décentralisés sont invités à prendre contact avec l’équipe WSN pour que leurs projets soient ajoutés à la liste blanche dans le portefeuille des écosystèmes, la fonction d’échange et la section dapps.

WallStreetNinja a déjà été soutenu et approuvé par des acteurs de premier plan du secteur, notamment Darkpool Ventures, Midas Touch Consulting et CoinNexus. De telles relations fournissent non seulement du capital, mais ajoutent de la valeur sous la forme de conseils d’experts en la matière dans le domaine de la technologie, des marchés financiers et de la crypto-monnaie.

L’équipe de WallStreetNinja a déclaré que « nous sommes heureux d’annoncer le déploiement réussi du produit Alpha, qui pose les bases d’un développement ultérieur et sommes enthousiasmés par notre prochaine offre initiale de liquidité (ILO) sur la plate-forme Unicrypt, qui mettra en branle le économie symbolique de l’écosystème WallStreetNinja ».

Le mouvement commence à se construire pour WallStreetNinja en tant que pionnier du secteur Unstoppable des écosystèmes décentralisés aux côtés de technologies telles que Pocket Network, Internet Computer, StackOS, ENS et Brave.

À propos de WallStreet Ninja

WallStreetNinja (WSN) offre aux utilisateurs un accès simplifié à la chaîne d’un écosystème décentralisé de leur choix à partir d’une seule application Web. WSN fait passer le segment des portefeuilles en libre-service à un niveau supérieur grâce à l’informatique décentralisée et aux relais blockchain.

Suivez les développements de WallStreetNinja sur : Site Web

Annonce de télégramme | Chat de télégramme | Twitter | Gitbook

Contacts