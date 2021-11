Wally est de retour ? Un énorme morse repéré sur la côte du Northumberland

Le morse se refroidissait sur un rocher à Seahouses sur la côte nord du Northumberland (Photo: PA)

Un morse de la taille d’un réfrigérateur a été aperçu ce matin en train de « refroidir » sur la côte du Northumberland – mais est-ce Wally ?

Le morse errant s’est aventuré de l’océan Atlantique Nord jusqu’en Irlande, au Pays de Galles, en Cornouailles, en France et aux îles Scilly.

Il a été vu pour la dernière fois en Islande en septembre lorsque des experts marins ont identifié ses cicatrices sur ses nageoires avant.

Le titan de 800 kg s’est avéré être un peu un vandale – causant des milliers de livres de dommages aux bateaux à travers le Royaume-Uni.

Lors d’une escale dans la ville galloise de Pembrokeshire en mars, il a chaviré un canot alors qu’il tentait de s’effondrer à bord.

Si ce dernier morse repéré par les touristes à Seahouses Harbour est Wally, alors les plaisanciers et les paddleboarders devraient lui laisser une large place.

Andrew Douglas, 49 ans, propriétaire d’une entreprise d’excursions en bateau, a déclaré qu’il n’avait jamais vu de morse dans la région auparavant.

Le gros morse a des cicatrices sur ses nageoires avant (Photo : PA)



Les gens ont été invités à rester à l’écart des morses (Photo: SWNS)

Il a déclaré: «Tout notre personnel est abasourdi – c’est absolument incroyable.

« Il fait toujours froid là-bas maintenant, je n’en ai rien à foutre. »

Les experts ont averti les gens de rester à l’écart, un porte-parole du Cornwall Seal Group Research Trust émettant des conseils.

Ils ont déclaré: « Tous les propriétaires de bateaux et les utilisateurs d’eau ont été invités à laisser de l’espace au morse et à s’abstenir de se déplacer activement vers lui, mais la tentation s’est avérée trop forte pour beaucoup.

Wally faisant des choses à Wally en Irlande (Photo: PA)

« Le morse est une espèce hautement protégée et toute perturbation de cette nature est une infraction pénale. Même un soulèvement de la tête signifie que son repos a été interrompu. S’il vous plaît, restez loin de lui.

On pense que Wally a d’abord traversé l’Atlantique depuis le Groenland sur une banquise.

L’utilisation d’une fléchette animale ne fonctionnerait pas sur Wally, car pour un animal de sa taille, le médicament mettrait trop de temps à faire effet, il serait plongé dans l’eau et mourrait probablement.

Les tentatives précédentes de relocalisation d’autres espèces marines mobiles ont prouvé que cette option ne fonctionne pas, car les animaux relocalisés nagent simplement sur de longues distances jusqu’à l’endroit où ils veulent être.

