Walmart : 2 500 MPME indiennes achèvent la première phase du programme de formation Vriddhi pour devenir fournisseurs

Walmart Vriddhi a été lancé en 2019 pour soutenir 50 000 MPME à travers l’Inde, sur cinq ans.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Walmart et Flipkart ont annoncé mercredi l’achèvement de la première phase de formation de plus de 2 500 MPME dans le cadre de leur programme de développement de fournisseurs Vriddhi. Selon la société, Walmart Vriddhi est une plate-forme de croissance et d’apprentissage comprenant une formation et un soutien pour les MPME et comporte différentes phases pour donner aux entreprises l’accès à des outils commerciaux avancés et à des conseils d’experts pour se développer sur les marchés en ligne et hors ligne à l’échelle mondiale.

« Walmart s’est engagé à tripler les exportations indiennes d’ici 2027 pour atteindre 10 milliards de dollars par an, et nous sommes impatients de soutenir davantage de petites entreprises dans leurs efforts en leur offrant un accès potentiel aux marchés en ligne et hors ligne en Inde et dans le monde », a déclaré Leigh Hopkins, cadre supérieur. Vice-président, Stratégie internationale, développement et région Asie, Walmart International dans un communiqué. La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que « beaucoup plus d’entrepreneurs » se forment dans le cadre du programme au cours des prochains mois.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Walmart Vriddhi a été lancé en 2019 pour soutenir 50 000 MPME à travers l’Inde, sur cinq ans. La société avait lancé les e-instituts Vriddhi à Panipat et Agra. «Nous sommes fiers qu’il y ait déjà environ 3,75 lakh de vendeurs indiens sur le marché Flipkart aujourd’hui, dont la majorité sont des MPME. Grâce à un soutien supplémentaire tel que le programme Flipkart Samarth, nous améliorons également l’accès aux marchés pour les artisans, les tisserands et d’autres petites entreprises », a déclaré Adarsh ​​Menon, vice-président principal et directeur de Flipkart Wholesale.

Flipkart avait récemment préparé les dates de son événement de vente annuel The Big Billion Days du 7 au 12 octobre au 3 au 10 octobre après qu’Amazon a annoncé ses dates pour la vente du Great Indian Festival à partir du 4 octobre. Plus tard, Amazon avait également révisé les dates du 4 au 3 octobre pour prendre en charge l’événement de Flipkart. Avec Amazon, Flipkart fait également actuellement l’objet d’une enquête de la Commission indienne de la concurrence (CCI) pour pratiques commerciales déloyales présumées.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.