Walmart a des guichets automatiques Bitcoin? 9 choses à savoir sur les plans crypto du détaillant

Walmart déploie des guichets automatiques Bitcoin à certains endroits, avec des plans pour une large expansion

22 octobre 2021 Par Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace 22 octobre 2021, 11 h 44 HAE 22 octobre 2021

Les taureaux crypto devraient remercier Walmart (NYSE :WMT) pour avoir contribué à l’adoption massive des crypto-monnaies. Aujourd’hui, il est apparu que le géant de l’épicerie et des grands magasins pousse plus de gens à acheter Bitcoin (CCC :BTC-USD). Les guichets automatiques Bitcoin sont une nouvelle fonctionnalité annoncée dans les magasins, et avec de vastes plans d’expansion, un guichet automatique Bitcoin pourrait arriver très bientôt près de chez vous.

Coinstar les machines sont un aliment de base à chaque emplacement Walmart; les clients peuvent déposer toute leur monnaie de rechange dans la machine et la faire compter avant de récupérer leurs factures. Désormais, les guichets automatiques Bitcoin rejoindront les machines à sous en tant que prochaine marchandise en espèces omniprésente dans les grandes surfaces. Voici tous les détails que vous devez savoir.

Walmart a annoncé ce matin l’introduction des guichets automatiques Bitcoin dans ses magasins. Les distributeurs automatiques de billets sont produits en collaboration avec Coinstar, la société à l’origine des machines de comptage de monnaie. La paire de sociétés est également assistée par un échange cryptographique Coinme. Une flotte de test de 200 machines est déjà présente dans tout le pays, ce qui signifie que l’on peut acheter du Bitcoin chez l’épicier dès maintenant. Si le programme pilote réussit, la société prévoit d’installer un total de 8 000 guichets automatiques Bitcoin dans tout le pays. Un rapport de CoinDesk montre le processus d’utilisation de l’un des guichets automatiques afin de vérifier l’authenticité de la nouvelle. Cette mise en garde intervient après le canular de septembre, dans lequel un faux communiqué de presse affirmait que Walmart accepterait Litecoin (CCC :LTC-USD). Actuellement, les clients ne peuvent insérer que jusqu’à 2 500 $ dans la machine. Cela signifie qu’à son taux de change actuel de plus de 60 000 $, les clients ne peuvent acheter que des fractions de BTC. Les machines sont également en espèces uniquement. Lors de l’achat, les clients reçoivent des bons papier. Il faut ensuite créer un compte Coinme avant de pouvoir utiliser pleinement son achat. Les machines facturent deux frais : des frais de 4 % lors de l’achat de BTC et des frais de change de 7 %.

