Walmart a sorti un joli jouet qui jure et chante sur la cocaïne en polonais

L’un des risques acceptables que les grands détaillants comme Amazon et Walmart ont décidé va de pair avec l’exploitation d’énormes plateformes de vente tierces est qu’ils ne peuvent pas toujours contrôler de manière proactive les marchandises qui se retrouvent sur leurs étagères virtuelles. Du moins, pas avec une précision complète à 100%. C’est en quelque sorte l’essentiel. Tout le monde est autorisé à vendre… enfin, presque n’importe quoi. C’est ainsi que les entreprises peuvent commettre des erreurs extrêmes, dont un exemple récent est un jouet Walmart. Il a fini par être tiré. Parce que ce cactus dansant que vous pourriez supposer est assez inoffensif et qui chante une chanson indéchiffrable ?

Le jouet jure et chante en fait à propos de la cocaïne, bien qu’en polonais. Pas exactement un cadeau de Noël idéal pour un jeune. Mais il est néanmoins facile de comprendre pourquoi celui-ci a fait la une des journaux et contraint Walmart à supprimer l’article.

Jouet Cactus dansant

Je n’ai jamais voulu un jouet aussi mal. Walmart prend un jouet éducatif de cactus dansant pour enfants après qu’il ait chanté en polonais sur la consommation de 5 grammes de cocaïne, la dépression. Le fabricant chinois a utilisé une chanson de rappeurs polonais sans autorisation pour le jouet vendu aux États-Unis, dans l’UE et au Canadahttps://t.co/bodM7sURWq – Chris Kubecka 🇵🇷 ✈️ #BLM @MiddleEastInst (@SecEvangelism) 25 novembre 2021

Vous pouvez en fait trouver une tonne de tweets amusants qui plaisantent, eh bien, maintenant je veux ce jouet plus que tout. L’une des chansons que le cactus dansant Walmart aurait jouées est du rappeur polonais Cypis. Et une traduction en anglais des paroles de la chanson du jouet Where is The White Eel se lit comme suit : « La seule chose dans ma tête / c’est cinq grammes de cocaïne, s’envoler seul / au bord de l’oubli. »

Pas exactement quelque chose que vous voulez que le petit Timmy sache après l’avoir déballé le jour de Noël. Ou, si vous êtes une grand-mère qui vit en Ontario, au Canada, et qui parle polonais, vous vous sentiriez certainement choquée après avoir acheté le jouet pour votre petite-fille sans méfiance.

« Il se trouve que je suis polonaise et quand j’ai commencé à écouter les chansons et que j’ai entendu les paroles », a déclaré Ania Tanner, qui s’est entretenue avec le média canadien CTV News. « J’étais choqué. J’ai pensé ‘Est-ce que c’est une sorte de blague ?’ »

Les meilleurs cadeaux de Noël 2021 pour les enfants

Pendant ce temps, quelqu’un d’autre qui a apparemment acheté le jouet a exprimé sa surprise à ce sujet sur Twitter.

J’ai acheté à ma fille un jouet de cactus dansant… qui semble chanter et danser sur une chanson polonaise sur la dépendance à la cocaïne ??? pic.twitter.com/43NE4ZopZk — {{{Lisa Mahapatra}}} (@lisamahapatra) 20 novembre 2021

Un porte-parole de Walmart a déclaré à CTV News : « Ces articles sont vendus par un vendeur tiers sur notre site Web de marché. Nous supprimons les articles pendant que nous examinons cette plainte plus avant. »

Évidemment, un jouet comme celui-ci n’est pas idéal à mettre sous le sapin ce Noël. Donc, cela dit, vous pouvez trouver ci-dessous un assortiment différent d’idées de jouets qui feraient probablement de superbes cadeaux de Noël. En septembre, Walmart a dévoilé sa liste annuelle de jouets les mieux notés par les enfants. Le détaillant dit que ces jouets ont été choisis par les enfants. De plus, la liste de cette année comprend plus d’une douzaine d’exclusivités Walmart.

