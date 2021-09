Walmart adopte les crypto-monnaies : il intégrera les paiements avec Litecoin à partir d’octobre

Pour Hannah Perez

Le géant des supermarchés a annoncé lundi qu’il commencerait à accepter les paiements en Litecoin à partir du 1er octobre. On ne sait pas si Walmart envisage d’adopter d’autres crypto-monnaies.

Walmart, la multinationale qui exploite les plus grands supermarchés des États-Unis, franchit une étape importante dans l’adoption des crypto-monnaies.

Né en 1962, le numéro un américain de la distribution a rapporté lundi que commencera à accepter les paiements avec Litecoin (LTC) au début du mois d’octobre prochain. La société a annoncé que l’initiative fait suite à un partenariat avec la Fondation Litecoin, l’organisation chargée de promouvoir l’adoption de cette crypto-monnaie.

En conséquence, les millions de clients de Walmart dans le monde pourront pour la première fois profiter d’une crypto-monnaie pour payer de la nourriture et des produits au siège de la chaîne de supermarchés. “L’élan et l’enthousiasme entourant l’utilisation de la crypto-monnaie sont indéniables, et nous sommes prêts à faciliter les achats en ligne pour nos clients”, a déclaré Doug McMillon, PDG de Walmart, dans un communiqué ; et j’ajoute :

Nous sommes ravis de travailler avec la Fondation Litecoin et de continuer à innover dans notre entreprise. À compter du 1er octobre, tous les magasins de commerce électronique auront mis en place une «option de paiement Litecoin».

Walmart adopte le Litecoin

La nouvelle représente l’une des annonces d’adoption de crypto-monnaie les plus pertinentes ces derniers temps, compte tenu de la présence dont bénéficie Walmart à l’échelle internationale. Le détaillant américain avait déjà émis des spéculations sur un Adoption possible de la crypto en août, après avoir publié une offre d’emploi pour un expert de premier plan en crypto-monnaie.

L’annonce de l’intégration de Litecoin lundi a confirmé les rumeurs précédentes, non sans quelques soupçons. Certains dans la communauté ont haussé les sourcils en raison du choix particulier de ladite devise à la place du Bitcoin ou de l’Ethereum, qui sont généralement les plus adoptés en raison de leur reconnaissance et de leur positionnement sur le marché.

Cependant, le PDG de Walmart a souligné dans le communiqué que le choix de Litecoin était dû à sa vitesse et à ses frais peu élevés. On ne sait pas si la société envisage d’adopter d’autres crypto-monnaies à l’avenir. McMillon a assuré :

En intégrant le Litecoin, nous allons permettre aux acheteurs de profiter d’une expérience de paiement très fluide, avec une confirmation de transaction quasi instantanée et des commissions quasi nulles, où qu’ils se trouvent dans le monde.

Lancé en 2011, Litecoin est un fork de code source de Bitcoin. Son fondateur Charlie Lee, cependant, a apporté des ajustements mineurs au code, optimisant la crypto-monnaie pour des transactions plus rapides. Bien qu’il s’agisse de l’une des plus anciennes crypto-monnaies, le Litecoin est resté parmi les meilleurs en termes de capitalisation boursière au fil des ans.

Ce lundi, après le journal, Litecoin a connu un mouvement de prix important. Au moment de la publication, l’actif numérique est au prix de 182 USD et est classé 15e dans le classement de la plus grande capitalisation boursière.

