Walmart automatise les entrepôts en se concentrant sur les points faibles de l’approvisionnement mondial – WWD

Walmart investit dans la technologie des centres de distribution pour optimiser les produits d’emballage, économiser de l’espace en magasin et, potentiellement, faire face à certaines dépenses de main-d’œuvre et incertitudes à long terme, alors qu’il adapte sa chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19 en cours.

Le détaillant a déclaré qu’il s’associe à la société de robotique Symbotic pour mettre en œuvre une nouvelle technologie d’automatisation dans des dizaines de centres de distribution régionaux. La technologie ciblerait les processus d’emballage, de stockage et de déchargement, acheminant les produits dans les magasins plus rapidement tout en nécessitant un travail manuel moins rigoureux, a écrit Joe Metzger, vice-président exécutif des opérations de la chaîne d’approvisionnement chez Walmart US, dans un article de l’entreprise ce mois-ci.

« En plus de gagner du temps, de limiter les ruptures de stock et d’augmenter la vitesse de stockage et de déchargement, nous aurons également la possibilité de former les collaborateurs à l’utilisation des nouveaux équipements, à la création de nouvelles compétences et à leur préparation aux emplois de demain. ,” il a écrit. « Et parce que la technologie réduit la nécessité pour nos associés de gérer le fret, elle supprime l’un des aspects les plus difficiles du travail de la chaîne d’approvisionnement dans la manutention des matériaux. »

Cette décision intervient à un moment de prise de conscience accrue des conditions de travail dans les entrepôts de vente au détail, des défis de la mise en œuvre de la distanciation sociale sur ces lieux de travail et de la difficulté d’embaucher de la main-d’œuvre pour des postes relativement peu rémunérés. De tels investissements technologiques mettent en évidence certaines des façons dont les détaillants pourraient chercher à faire face à ce qu’ils considèrent comme des coûts et des vulnérabilités dans leurs systèmes de distribution, ont déclaré les experts.

“Vous voulez éliminer une grande partie du travail manuel de l’équation”, a déclaré Stanley Lim, professeur adjoint de gestion de la chaîne d’approvisionnement à la School of Business de l’Université de San Diego.

“L’un des problèmes est que lorsque les individus ne sont pas en mesure de travailler en raison de restrictions ou d’autres raisons, cette réduction de la main-d’œuvre va poser un problème dans la capacité de continuer à faire circuler ces produits et services dans la chaîne d’approvisionnement, ” il a dit. “Si vous pouvez éliminer cette incertitude de l’équation, ou au moins fonctionner avec une main-d’œuvre réduite, vous pouvez continuer et livrer les produits avec un taux de stock élevé au consommateur.”

Cette décision reflète les investissements continus de Walmart pour renforcer son activité de commerce électronique et ses efforts pour éviter le type de pénurie de stocks qu’il a connu au cours des premiers mois de la pandémie l’année dernière alors que les clients se lançaient dans des frénésie d’achat de panique.

Ces types d’investissements dans l’automatisation des entrepôts, et même dans le domaine plus expérimental des véhicules de livraison autonomes dans lesquels Walmart Stores Inc. s’est aventuré ces dernières années, reflètent également un changement plus large parmi les détaillants vers le développement d’opérations logistiques dites intelligentes, a déclaré l’approvisionnement. experts de la chaîne.

« Walmart a toujours été un chef de file de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique, [and] Je ne suis pas surpris que Walmart investisse massivement dans la technologie », a déclaré Shiliang Cui, professeur agrégé d’opérations et de gestion de l’information à l’école de commerce de l’Université de Georgetown.

« C’est en fait une tendance que beaucoup de [retail] les entreprises se dirigent vers », a-t-il déclaré.

La pandémie a entraîné des perturbations largement signalées dans les ports et créé des pénuries de camionnage qui ont généralement mis en évidence les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement mondiales. Bien que les investissements dans les installations de distribution ne résolvent pas nécessairement ces points de pression plus larges, les experts ont déclaré que cela aidait toujours les détaillants à essayer de maîtriser cette phase très importante et souvent coûteuse de la chaîne : la livraison du dernier kilomètre pour mettre le produit entre les mains des consommateurs.

La pandémie a également accéléré le mouvement vers la numérisation dans lequel des détaillants comme Walmart ont investi même dans les années qui ont précédé son début, a déclaré Lim de la School of Business de l’Université de San Diego.

« Beaucoup de technologies autour de la vente au détail omnicanal – qui sont la capacité de fournir des services sur plusieurs canaux en ligne et hors ligne et de faciliter une variété d’options de livraison – ce sont des choses qui étaient à l’ordre du jour des détaillants multicanaux au cours des trois à cinq dernières années, ” il a dit.

Les investissements de Walmart reflètent également la réflexion à long terme du détaillant sur un problème qui n’est généralement pas immédiatement visible pour les consommateurs et qui n’est souvent ressenti qu’en cas de pénurie de stocks et d’étagères vides, ont déclaré les experts.

“Je pense que quelque chose d’intéressant à propos des chaînes d’approvisionnement est que si vous regardez l’investissement que Walmart fait dans son automatisation, c’est génial, mais ce qui est vraiment intéressant auquel les détaillants doivent toujours penser, c’est que ce n’est pas quelque chose que les clients voient réellement”, a déclaré Lauren Beitelspacher, professeure agrégée à la division marketing du Babson College. « Personne ne se rend jamais chez un détaillant ou n’a de détaillant préféré en raison de sa chaîne d’approvisionnement sophistiquée.

“[But] lorsque vous avez moins de ruptures de stock, vous pouvez établir davantage de relations et de confiance basées sur la cohérence avec le client », a-t-elle ajouté. “De plus, des chaînes d’approvisionnement efficaces réduisent les coûts.”