Walmart cesse de vendre des jouets après la découverte d’un détail inapproprié

Walmart s’est empressé d’arrêter de vendre un jouet populaire après qu’une vidéo virale a révélé qu’elle jouait une chanson en polonais sur la cocaïne, la dépression et le suicide. Le gadget, un jouet de cactus dansant, était présenté comme chantant dans plusieurs langues pour aider les jeunes enfants à développer leurs compétences linguistiques. Selon CTV News, la piste en polonais était plus risquée.

CTV a interviewé une femme nommée Ania Tanner de Brampton, Ontario au Canada. Elle a acheté le cactus à Walmart pour son petit-fils de 15 mois et elle parlait justement le polonais. Elle a dit que la chanson que le jouet chante dans cette langue parle d’être déprimé, de subir des sevrages de cocaïne et d’envisager le suicide. Selon un rapport de The AV Club, cela fait partie d’une chanson de 2015 intitulée « Gdzie Jest Biały Węgorz? (Zejście) » du rappeur polonais Cypis.

Le titre de la chanson se traduit à peu près par « Où est l’anguille blanche? (La descente) », et il s’agit en effet des profondeurs les plus sombres de la toxicomanie. Selon la traduction à laquelle vous faites confiance, la chanson est extrêmement graphique et morbide. Il décrit l’agonie du retrait avec d’horribles analogies physiques.

On ne sait pas exactement comment la chanson s’est retrouvée dans les boîtes vocales de ces jouets. Un représentant de Cypis a déclaré qu’il « ne savait pas que sa chanson avait été utilisée par le fabricant chinois du jouet pour enfants » et envisageait « d’engager des poursuites judiciaires… pour avoir utilisé sa chanson sans autorisation ».

Tanner a déclaré qu’elle avait commandé son cactus dans la boutique en ligne de Walmart, et Walmart Canada a assuré aux journalistes qu’il avait depuis été retiré de l’inventaire. Cependant, ces cactus ont déjà fait la une des journaux – en juillet, une femme à Taïwan a remarqué son langage inapproprié sur une étagère de magasin et a alerté le gérant. Il peut s’écouler un certain temps avant que l’ensemble de l’inventaire puisse être trouvé.

QUELQU’UN M’EN OBTENEZ UN MAINTENANT https://t.co/xsVT6Olhor – Brian Collins (@BrianWCollins) 3 décembre 2021

Les représentants de Walmart ont déclaré que le cactus avait été vendu par un tiers – le même vendeur tiers anonyme qui avait déjà répertorié un pull de Noël représentant le Père Noël reniflant de la cocaïne en 2019. À l’époque, Walmart avait déclaré à The AV Club que le détaillant « ne représentait pas les valeurs de Walmart. »

Dans les deux cas, les histoires de ces produits inappropriés ont donné lieu à de violents débats sur les réseaux sociaux. De nombreux commentateurs pensaient qu’ils avaient été annoncés par erreur aux mauvais groupes d’âge, tandis que d’autres pensaient qu’ils représentaient une tentative malveillante d’enseigner aux enfants des choses inappropriées. Même maintenant, de nombreuses personnes sur Twitter cherchent des moyens de se procurer le cactus grossier.