Walmart cherche à accélérer les livraisons dans le cadre du concours de pandémie du commerce de détail – WWD

Alors que Walmart examine le paysage du commerce de détail plus d’un an après le début de la pandémie de COVID-19 en cours, il ne cherche qu’à accélérer son rythme.

Lors de la conférence virtuelle de la National Retail Federation lundi, le directeur général de Walmart US, John Furner, a déclaré au chef du groupe de pression de la vente au détail, Matthew Shay, que le détaillant, qui a plus que doublé son activité de commerce électronique au cours des deux dernières années, donne la priorité à des livraisons plus rapides. Le détaillant a précédemment indiqué que ses revenus de commerce électronique avaient augmenté de 79% l’année dernière et de 37% au premier trimestre 2022.

« Pas plus tard qu’hier, un ami m’a envoyé un SMS de la ville de Dallas et m’a dit : « J’ai commandé quelque chose sur walmart.com, et il s’est présenté quelques heures plus tard à ma porte, comment avez-vous fait cela ? Shay.

« Eh bien, l’équipe a passé beaucoup de temps l’année dernière à réfléchir à l’avantage d’avoir un inventaire déployé vers l’avant. Ainsi, qu’il s’agisse de garder un client en stock sur les produits de base dans sa maison, [it’s about] pouvoir agir très rapidement.

“Et tout doit fonctionner au-dessus de ce qui est un excellent réseau de magasins, où nous avons des associés sympathiques dans des magasins propres”, a-t-il ajouté. “Nous allons être vraiment flexibles pour le client, et quelle que soit la situation avec le client, nous pensons que nous pouvons être suffisamment flexibles pour pouvoir être là, compte tenu de tout changement dans l’environnement.”

Les remarques de Furner ont réitéré les mesures prises par la société au cours de l’année écoulée pour étendre les services de ramassage et de livraison et pour déployer son service de livraison par abonnement Walmart + en septembre. En mars, le détaillant a également baissé le seuil minimum de 35 $ pour ses commandes de «livraison express», que Walmart a déclaré offrir dans 3 000 magasins. Les commandes passées via le service Express peuvent arriver dès quelques heures et entraîner des frais de livraison supplémentaires de 10 $.

Furner a également souligné l’engagement de la société en mars à investir quelque 350 millions de dollars dans la fabrication aux États-Unis, une décision qui intervient alors que les détaillants américains réévaluent leurs chaînes d’approvisionnement pendant une pandémie qui a bloqué les ports et conduit à des contraintes d’inventaire.

Au milieu de cette poussée pour étendre son activité de commerce électronique et affiner ses services à la clientèle alors qu’il est en concurrence avec Amazon, Target et d’autres pour le marché du commerce électronique, le détaillant a également cherché à reconnaître le rôle des employés des magasins et des entrepôts dans la réalisation de ces opérations. possible pendant une crise potentiellement mortelle qui a exposé les travailleurs de la vente au détail de première ligne au virus et aux clients anti-masques bafouant les règles du magasin sur le masquage.

“Il y avait certainement une énorme pression exercée sur ceux qui travaillaient, mais ils étaient très flexibles et nous devions établir des priorités”, a déclaré Furner lors de la conférence. « Et la première chose que nous devions prioriser était l’écoute : écouter les collègues associés, certains que je connaissais et d’autres qui étaient en Chine.

“Nous écoutions attentivement ce qu’ils traversaient et ce qu’ils faisaient, et tout, de la façon dont ils aménageaient les magasins, comment ils restaient ouverts et utilisaient le ramassage d’une manière qu’ils n’avaient pas auparavant”, a-t-il déclaré.

Le conseil d’administration de Walmart a cependant réussi à persuader les actionnaires ce mois-ci de voter contre une proposition de l’associée de longue date du magasin Walmart, Cynthia Murray, membre du groupe de travailleurs United for Respect, qui avait proposé un conseil consultatif sur la main-d’œuvre en cas de pandémie. Le groupe avait déclaré que le conseil, qui cherchait à rassembler un groupe de travailleurs horaires, aurait donné au personnel une plate-forme formelle et officielle pour façonner les questions de politique de main-d’œuvre qui affectent leur sécurité et leurs conditions de travail.

Furner de Walmart a indiqué qu’il pensait que les changements dans les façons de faire des affaires après la pandémie se concentreraient davantage sur les livraisons, les renforcements de la chaîne d’approvisionnement et des événements et des communications potentiellement plus éloignés tels que la conférence de la NRF.

“C’est certainement l’une de ces années qui nous a mis dans une position où nous penserons à 2020 comme une sorte de point d’inflexion pour nous tous, personnellement [and] professionnellement », a déclaré Furner lors de la conférence de lundi.

“Je dirais à certains égards que nous avons l’impression de revenir à la normale”, a-t-il ajouté. « Je pense que nous nous dirigeons vraiment vers une nouvelle normalité, qui sera un mélange de ce que nous étions avant la pandémie et de certaines des choses que nous avons apprises à faire. »