Walmart cherche un leader pour développer sa stratégie de crypto-monnaie

Le détaillant américain bien connu Walmart recherche un expert pour un poste de leader dans les crypto-monnaies.

Walmart, la société multinationale de magasins d’origine américaine, née en 1962, qui exploite des chaînes de grands magasins discount et de clubs-entrepôts, recherche une personne pour occuper un poste élevé dans le domaine de la cryptographie, en particulier un « chef de produit en monnaie numérique et crypto-monnaie ”.

Hier, dimanche, il a publié la demande sur LinkedIn sous la description suivante :

« Êtes-vous passionné par les monnaies numériques et motivé par les opportunités de développer de nouveaux produits et entreprises ? En tant que l’un des plus grands détaillants et sociétés de commerce électronique, Walmart propose un large éventail d’options de paiement à ses clients. En tant que leader de la monnaie numérique / crypto-monnaie chez Walmart, sera responsable du développement de la stratégie de monnaie numérique et de la feuille de route des produits. En tant qu’expert des monnaies numériques/cryptomonnaies et des technologies liées à la Blockchain, Il pilotera la vision de la feuille de route et des capacités du produit. Il fournira le leadership pour identifier les tendances technologiques et clients et les investissements nécessaires pour tirer parti de ces tendances. »

« Nous recherchons un leader visionnaire qui a fait ses preuves dans la direction et la mise à l’échelle d’entreprises. Il aura fait ses preuves dans la création de solutions innovantes aux problèmes des clients en tirant parti des nouvelles technologies et des connaissances des clients. »

Il indique également l’avis que le chef doit «identifier les investissements et les partenariats liés aux crypto-monnaies et servir d’expert en la matière en interne et en externe ».

Au moment de la publication, 67 personnes ont postulé pour un emploi.

Amazon, Walmart et crypto-monnaies

Le Bloc précise que l’annonce ne précise pas quels produits ce leader lancerait Et rappelez-vous que l’offre d’emploi est publiée des semaines après que des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Amazon était sur le point de faire une entrée remarquée sur le marché des crypto-monnaies. Cela est venu après qu’Amazon a également publié une offre d’emploi pour un chef de produit blockchain et crypto. Cependant, après qu’un média anglais ait supposé qu’Amazon accepterait Bitcoin comme moyen de paiement, la société elle-même l’a nié.

Cependant, le cas de Walmart pourrait être différent. Des rumeurs ont fait surface en avril – non démenties – selon lesquelles Walmart accumulait du Bitcoin. Avant cela, de nombreux développements de Walmart en relation avec Blockchain étaient connus. En 2019, il a déposé un brevet pour les communications par drone avec cette technologie. La même année, il a également déposé une demande de brevet pour le stablecoin de type Libra de Facebook. Il a également utilisé la blockchain pour suivre les médicaments et la nourriture.

