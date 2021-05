Walmart, Costco et Trader Joes affirment que les clients vaccinés n’auront plus à porter de masques dans les magasins ⋆ .

Vendredi, les principaux détaillants américains ont révélé qu’ils n’obligeraient plus les clients et les employés à porter des masques s’ils avaient été entièrement vaccinés contre le COVID-19.

Le géant de la vente au détail Walmart a révélé vendredi qu’il «n’exigerait plus que les travailleurs vaccinés et les acheteurs portent des masques dans les magasins et entrepôts en dehors des municipalités qui en ont besoin», a rapporté le Wall Street Journal.

Les employés devront confirmer leur statut vacciné lors des dépistages de santé. On ne sait pas comment la vaccination sera confirmée avec les clients.

Costco et Trader Joe’s ont fait des annonces similaires vendredi. Les deux chaînes ont confirmé qu’elles n’exigeraient pas de preuve de vaccination avant d’autoriser les clients sans masque à faire leurs achats.