Walmart déploie 200 guichets automatiques Bitcoin dans ses magasins

Le géant de la vente au détail a lancé un programme pilote pour offrir aux acheteurs la possibilité d’acheter des bitcoins dans les kiosques Coinstar de ses magasins.

Walmart a lancé un programme pilote pour apporter des capacités d’achat de bitcoins aux kiosques Coinstar dans certains de ses magasins américains. Le pilote fait partie d’un partenariat plus large entre Coinstar et Coinme pour offrir BTC dans plus de 8 000 kiosques, dont 200 dans les magasins Walmart. « Walmart étend l’accès à Bitcoin à plus de personnes… et lui donne une légitimité supplémentaire parmi les sceptiques », a déclaré la société de courtage BitOoda CSO Sam Doctor.

Walmart a lancé un programme pilote pour apporter des capacités d’achat de bitcoins à 200 kiosques Coinstar dans certains des magasins américains du détaillant, a rapporté Bloomberg. L’initiative fait partie d’une coopération plus large entre Coinstar, le fabricant de machines qui permet aux clients d’échanger des pièces contre des factures papier ou des cartes-cadeaux, et l’échange cash-to-bitcoin Coinme pour offrir BTC à plus de 8 000 kiosques aux États-Unis.

« Les guichets automatiques Bitcoin existent depuis un certain temps, y compris dans de nombreux supermarchés », a déclaré à Bloomberg Sam Doctor, directeur de la stratégie et responsable de la recherche à la société de courtage en crypto-monnaie BitOoda. « Walmart étend l’accès à Bitcoin à plus de personnes, cependant, et lui donne une légitimité supplémentaire parmi les sceptiques, s’ils le déploient au-delà d’un pilote initial. »

L’initiative a été signalée pour la première fois par CoinDesk, qui a testé le service. Les clients qui achètent du BTC insèrent des billets d’un dollar dans le kiosque Coinstar et reçoivent un bon, qui peut être échangé contre du bitcoin moins des frais de 4% facturés par la machine. Mais les clients doivent créer un compte Coinme et passer une vérification des antécédents pour utiliser le bon.

« Coinstar, en partenariat avec Coinme, a lancé un projet pilote qui permet à ses clients d’utiliser de l’argent pour acheter du bitcoin », a déclaré la directrice des communications de Walmart, Molly Blakeman, à CoinDesk par e-mail. « Il y a 200 kiosques Coinstar situés dans les magasins Walmart à travers les États-Unis qui font partie de ce pilote. »

« C’est un moyen coûteux d’acheter du Bitcoin, mais cela abaisse les barrières à l’entrée pour les primo-accédants », a ajouté Doctor.