Walmart déploie des guichets automatiques Bitcoin dans 200 magasins à l’échelle nationale

Alors que l’adoption des crypto-monnaies s’accélère parmi la classe des investisseurs, rapidement permise par le lancement cette semaine du premier ETF bictoin (futures), il semble que l’adoption encore plus large des monnaies numériques dans la vie de tous les jours et les mamans et les papas pourraient être sur le point de s’intensifier de façon spectaculaire.

. rapporte que Les clients de Walmart dans certains de ses magasins américains pourront acheter des bitcoins à l’aide de guichets automatiques installé par Coinstar.

Coinstar, connue pour ses machines qui peuvent échanger des pièces physiques contre de l’argent, a en partenariat avec l’échange de devises numériques CoinMe pour permettre aux clients d’acheter des bitcoins dans certains de ses kiosques.

« Coinstar, en partenariat avec Coinme, a lancé un projet pilote qui permet à ses clients d’utiliser de l’argent liquide pour acheter du bitcoin », La directrice des communications de Walmart, Molly Blakeman, a déclaré à CoinDesk par e-mail. « Il y a 200 kiosques Coinstar situés dans les magasins Walmart à travers les États-Unis qui font partie de ce pilote. »

Source : Coindesk

Ce sont toutes de bonnes nouvelles pour ceux qui voient l’effet de réseau créer une valeur plus durable dans le bitcoin, mais, comme le rapporte CoinDesk.com, il y a quelques « complications ».

Après avoir inséré les billets dans la machine, un bon papier est émis. La prochaine étape consiste à créer un compte Coinme et passer un contrôle de connaissance du client (KYC) avant que le bon ne puisse être utilisé. La machine charge un 4% de frais pour l’option bitcoin, plus un autre 7% de frais de change, selon le site Web de Coinstar et vérifié par CoinDesk.

C’est considérablement plus compliqué qu’un guichet automatique bancaire standard et nous pensons que cela peut laisser quelques utilisateurs enthousiastes retenir.

« Les grands détaillants doivent s’assurer qu’ils connaissent le fournisseur avec lequel ils se mettent au lit et ce que cette organisation fait pour gérer les risques », a déclaré Seth Sattler, directeur de la conformité du fournisseur BTM DigitalMint, dans une interview.

Cependant, comme le note Coindesk, l’industrie des guichets automatiques de crypto-monnaie se développe à un rythme rapide, en partie alimentée par la pandémie de COVID. Coinstar a annoncé son intention en 2020 de doubler sa flotte de 3 500 BTM Coinme dans un contexte d’augmentation de l’utilisation. Plus récemment, Coinstar, qui a commencé à ajouter des services d’achat de bitcoins avec Coinme au début de 2019, a ajouté 300 machines compatibles bitcoin à Winn-Dixie, Fresco y Más, Harveys et d’autres épiceries à travers la Floride.

Il y a maintenant près de 30 000 guichets automatiques Crypto dans le monde…

Source : CoinATMRadar.com

Mais Walmart (avec 4 700 magasins et une capitalisation boursière de 409 milliards de dollars), longtemps considéré comme le joyau de la couronne pour intégrer les services financiers crypto au grand public, est une autre étape dans l’évolution des crypto-monnaies dans la vie quotidienne.

