Walmart devrait faire l’objet d’une surveillance plus stricte en raison du licenciement d’un employé atteint du syndrome de Down, selon l’EEOC

Vue extérieure d’un magasin Walmart le 23 août 2020 à North Bergen, New Jersey. Walmart a vu ses bénéfices bondir au dernier trimestre alors que les ventes du commerce électronique ont augmenté pendant la pandémie de coronavirus.

VOIR presse | Corbis Actualités | .

Un jury a conclu que Walmart avait enfreint la loi en licenciant un employé de longue date atteint du syndrome de Down. Maintenant, la US Equal Employment Commission veut que le juge avertisse le plus grand employeur privé du pays d’empêcher que cela ne se reproduise.

Dans une motion déposée vendredi, l’agence fédérale a déclaré que Walmart devrait être soumis à une surveillance plus stricte au cours des cinq prochaines années et tenu d’indiquer clairement dans les politiques de l’entreprise que les employés handicapés ont droit à des aménagements raisonnables.

De plus, a déclaré l’EEOC, Walmart devrait être obligé d’afficher une pancarte concernant le procès et ses actions dans plus de 100 magasins. Une ébauche de la note, que l’EEOC a rédigée et partagée avec le juge, explique pourquoi l’entreprise a eu tort de licencier Marlo Spaeth, un employé de longue date – et l’utilise comme mise en garde sur les conséquences de la violation de la loi sur les Américains handicapés.

L’agence fédérale demande que le mémo soit affiché pendant cinq ans dans la région où Walmart a violé l’ADA.

Un juge décidera en dernier ressort d’accorder ou non les mesures d’injonction.

Walmart examine le dossier, a déclaré le porte-parole de la société, Randy Hargrove.

Dans une déclaration précédente, il a déclaré que les dirigeants et les gestionnaires de Walmart “prennent au sérieux le soutien de tous nos associés et que pour les personnes handicapées, nous accueillons régulièrement des milliers de personnes chaque année”.

Marlo Spaeth (à gauche) a été licencié de Walmart en juillet 2015, après y avoir travaillé pendant près de 16 ans. Sa sœur, Amy Jo Stevenson, est depuis engagée dans une bataille juridique avec le géant de la vente au détail. Elle a déposé une plainte pour discrimination auprès de la US Equal Employment Opportunity Commission.

Amy Jo Stevenson

L’EEOC et Walmart sont engagés dans une bataille juridique depuis des années à propos du licenciement de Spaeth. Spaeth, qui a le syndrome de Down, a travaillé pendant près de 16 ans en tant qu’associé des ventes dans un Walmart Supercenter à Manitowoc, une petite ville de l’est du Wisconsin sur les rives du lac Michigan. Elle a été licenciée de son travail après que le magasin a commencé à utiliser un nouveau système de planification informatisé, ce qui a modifié ses horaires. Les gestionnaires ont refusé de rétablir l’horaire de travail de longue date de Spaeth.

En juillet, Walmart a perdu le procès et a été condamné par le jury à payer un verdict de plus de 125 millions de dollars – l’un des plus élevés de l’histoire de l’agence fédérale pour une seule victime. Les dommages-intérêts ont été réduits par le juge à 300 000 $, le maximum autorisé par la loi.

Dans la motion de vendredi, l’EEOC a déclaré que Walmart devrait payer près de 187 000 $ en plus de ces dommages pour compenser les années de perte de salaire de Spaeth. Il a demandé au juge d’exiger que Walmart réintègre Spaeth en tant qu’employé ou paie l’équivalent de dix ans de salaire au lieu de sa réintégration.

Pourtant, l’agence fédérale a également fait valoir que les dommages-intérêts pécuniaires ne suffisent pas. Il a appelé à la surveillance la plus stricte de Walmart – et des panneaux affichés – dans la région où se trouve le magasin de Spaeth. La région comprend plus d’une centaine de magasins, selon l’un des documents de l’EEOC, mais il n’a pas précisé quels États et quelles villes elle couvre au-delà de cette partie du Wisconsin.

Dans cette région, il a déclaré que Walmart devrait exiger une formation ADA pour tous les gestionnaires et superviseurs et intégrer le respect de ces politiques dans les évaluations annuelles des performances. Il a également déclaré que Walmart devrait être obligé d’informer l’EEOC dans les 90 jours de toute demande d’adaptation du handicap d’un employé et de partager les détails de cette demande, y compris le nom et les coordonnées de la personne – ainsi que la façon dont Walmart a répondu.

La motion de l’EEOC fait écho aux souhaits de la sœur de Spaeth, Amy Jo Stevenson.

Dans une interview avec CNBC en juillet, elle a déclaré que sa sœur avait été brisée lorsqu’elle a perdu son emploi. Stevenson a déclaré qu’elle voulait que tous les employés et gestionnaires de Walmart sachent ce qui est arrivé à sa sœur – et comprennent leurs droits et exigences en vertu de l’ADA.

“J’imagine un mémo de Marlo Spaeth accroché dans chaque Walmart qui dit:” Vous ne pouvez pas faire ça “”, a déclaré Stevenson.