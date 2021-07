Walmart donne une date limite pour que le personnel se fasse vacciner contre la COVID-19

Walmart a donné une date limite à son personnel d’entreprise et à ses employés de direction pour se faire vacciner contre le COVID-19. L’annonce est intervenue le même jour que la Walt Disney Company a annoncé qu’elle exigerait également que les employés horaires salariés et non syndiqués aux États-Unis se fassent vacciner dans un certain délai. Walmart a également doublé son bonus incitatif à se faire vacciner.

Les associations de bureaux à domicile de Walmart, ainsi que les employés du marché, régionaux et divisionnaires devront se faire vacciner contre le coronavirus d’ici le 4 octobre, selon une note obtenue par CNBC vendredi. Le plus grand employeur privé du pays continuera de surveiller la situation avant de décider si ses plans doivent changer. Pour le moment, Walmart espère avoir des effectifs proches des niveaux d’avant la pandémie après la fête du Travail, a déclaré le PDG de Walmart, Doug McMillon.

“Nous voulons arriver à un endroit où nous pouvons utiliser nos bureaux et être ensemble en toute sécurité”, a écrit McMillion dans le mémo. “C’est important pour notre entreprise, notre culture, notre vitesse et notre innovation.” Walmart a également doublé l’incitation pour le personnel de ses magasins à se faire vacciner, passant de 75 $ à 150 $. Les employés qui étaient déjà vaccinés et qui ont reçu le bonus de 75 $ recevront un autre bonus de 75 $ sur leur chèque de paie du 19 août, a déclaré Walmart.

La société a également annoncé qu’elle exigerait que les employés des magasins dans les comtés américains à haut risque portent immédiatement des masques faciaux, même si l’employé est vacciné, rapporte CNBC. Les acheteurs seront fortement encouragés à porter des masques dans les magasins, mais pas obligés de le faire, selon une autre note de l’entreprise. La liste des comtés à haut risque suivra les derniers classements des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

“Les clients sont fortement encouragés à porter des masques, mais pas obligatoires”, a déclaré Walmart dans un communiqué à USA Today. L’exigence de masquage n’est “pas applicable” aux employés “dans tous les magasins. Les responsables se référeront au site du CDC pour les mises à jour concernant leur comté chaque lundi”. Les exigences seront également en place pour les magasins Sam’s Club.

Walmart a commencé à exiger que tous les clients et employés portent des masques en juillet 2020, mais le mandat a été abandonné en mai lorsque le CDC a déclaré que les personnes entièrement vaccinées pouvaient se passer de masques dans la plupart des cas. Cependant, le CDC a mis à jour ses directives sur les masques plus tôt cette semaine pour aider à ralentir la propagation de la variante Delta du coronavirus. Il est conseillé aux personnes entièrement vaccinées de porter des masques à l’intérieur lorsqu’elles se trouvent dans des comtés à transmission « substantielle » et « élevée » de COVID-19. Cependant, près des deux tiers de tous les comtés relèvent de ces classifications.

Publix a également annoncé que tous les employés des magasins, quel que soit leur statut vaccinal, devront porter des couvre-visages à partir du 2 août. Kroger encourage désormais tous les individus à porter un masque dans leurs magasins. “À la lumière de la variante Delta et des recommandations mises à jour du CDC, nous encourageons fortement toutes les personnes, y compris celles qui sont vaccinées, à porter un masque dans nos magasins et installations”, a déclaré Kroger dans un communiqué. « Nous continuerons à respecter tous les mandats étatiques et locaux et encouragerons tous les Américains à se faire vacciner, y compris nos associés. »