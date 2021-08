Walmart embauche un chef de produit pour la monnaie numérique et la crypto-monnaie Crypto nouveaux médias

Le plus grand détaillant d’Amérique du Nord en termes de ventes totales cherche à embaucher un expert en crypto-monnaies et en paiements numériques. Le nouveau rôle de « chef de produit de la monnaie numérique et de la crypto-monnaie » consistera à développer une stratégie de monnaie numérique et une feuille de route pour les produits.

Il est probable que Walmart prenne des mesures pour accepter la crypto-monnaie comme paiement, bien qu’aucun détail n’ait été fourni.

« En tant que l’un des plus grands détaillants et sociétés de commerce électronique, Walmart offre un large éventail d’options de paiement à ses clients. »

Construire une feuille de route pour la crypto-monnaie

Le poste recherche un « expert en technologies liées aux devises numériques/crypto-monnaies et blockchain », qui « conduira la vision de la feuille de route du produit et des capacités ».

Le candidat retenu “identifierait également les investissements et les partenariats liés à la cryptographie”, indique l’annonce.

Les exigences de base pour le poste sont un baccalauréat (bien que le MBA soit préférable), plus de dix ans d’expérience dans la gestion de produits ou de programmes, la commercialisation de technologies et une expérience de l’écosystème de la crypto-monnaie et des technologies connexes. Le salaire n’était pas précisé.

L’annonce de poste intervient moins d’un mois après que le géant du commerce rival Amazon a publié sa propre offre d’emploi pour un chef de produit crypto-monnaie et blockchain.

Fin juillet, l’équipe d’acceptation et d’expérience des paiements d’Amazon a publié une annonce pour un « chef de produit expérimenté pour développer la stratégie et la feuille de route des produits en matière de monnaie numérique et de blockchain d’Amazon ».

Cette décision a suscité de nombreuses spéculations selon lesquelles le géant des achats en ligne accepterait les paiements cryptographiques, bien qu’Amazon ait démenti toute information selon laquelle il accepterait BTC.

La course aux paiements numériques

Il y a deux ans, Walmart a déposé une demande de brevet sur un jeton de chiffrement stable similaire au projet Libra de Facebook à l’époque, mais aucune nouvelle à ce sujet n’a été publiée.

En décembre 2020, Walmart a été intégré à la plate-forme de récompenses basée sur la blockchain StormX. Tel que rapporté par CryptoPotato, StormX offrait une incitation «cryptoback» de 4% pour tous les achats Walmart à l’époque.

Walmart a également expérimenté la technologie blockchain à des fins non financières telles que le suivi des médicaments et des aliments tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Ce n’est qu’une question de temps avant que l’un des géants mondiaux de la vente au détail n’ouvre les vannes en activant les paiements cryptographiques, le reste suivra assez rapidement lorsque cela se produira.

La source