Walmart émet un rappel urgent après la mort de 2 personnes, alors lisez ceci maintenant

Naturellement, la plupart des rappels que nous avons tendance à couvrir concernent des aliments. Un récent rappel de Walmart impliquant un produit de consommation populaire vendu en magasin, cependant, est un peu différent.

Il y a quelques jours, la Commission de la sécurité des produits de consommation des États-Unis (CPSC) a annoncé un rappel du spray d’aromathérapie infusé d’huiles essentielles Better Homes and Gardens avec pierres précieuses. Le rappel découle du fait que le produit peut contenir des bactéries dangereuses qui peuvent s’avérer mortelles dans certains cas.

Le spray objet du rappel Walmart

Selon la CPSC, Walmart rappelle près de 4 000 bouteilles de 5 onces de spray d’aromathérapie infusé d’huiles essentielles de marque Better Homes and Gardens avec pierres précieuses. Au total, le produit était disponible à l’achat dans environ 55 magasins Walmart à travers le pays. Il était également disponible à l’achat en ligne. La CPSC ajoute qu’il était disponible à l’achat entre février 2021 et octobre 2021. Notez que le produit a Better Homes and Gardens Aromatherapy imprimé sur le devant de la bouteille.

Les numéros de produit faisant l’objet du rappel se lisent comme suit :

84140411420 Better Homes and Gardens (BHG) Spray d’ambiance Gem lavande et camomille 84140411421 Better Homes and Gardens (BHG) Spray d’ambiance Gem Citron et mandarine 84140411422 Better Homes and Gardens (BHG) Spray d’ambiance Gem Lavande 84140411423 Better Homes and Gardens (BHG) Gem Room Spray Menthe poivrée 84140411424 Better Homes and Gardens (BHG) Spray d’ambiance Gem Citron vert et eucalyptus 84140411425 Better Homes and Gardens (BHG) Spray d’ambiance Gem Bois de santal et vanille

La bactérie dangereuse pourrait être responsable de deux décès

Selon le CDC, les bouteilles ci-dessus contiennent la bactérie Burkholderia pseudomallei. La bactérie peut provoquer une mélioïdose. La méliodose est également connue sous le nom de maladie de Whitmore. Les symptômes qui accompagnent la mélioïdose sont variés et peuvent inclure de la fièvre, des ulcères, de la toux, des douleurs thoraciques, de la fièvre, des maux de tête, des problèmes respiratoires, des douleurs à l’estomac, des douleurs articulaires, une infection cérébrale et des convulsions.

Le CPSC écrit :

Le CDC a enquêté sur un groupe de quatre cas confirmés de mélioïdose, dont deux décès aux États-Unis. défunts.

Que faire si vous avez le produit rappelé

Si vous avez le produit en votre possession, le CDC conseille aux gens de cesser de l’utiliser immédiatement. Notamment, les consommateurs ne devraient pas jeter le produit. Au lieu de cela, les consommateurs devraient doubler la bouteille dans un sac refermable transparent. Ensuite, les consommateurs doivent le mettre dans une boîte en carton et le retourner dans un magasin Walmart.

De plus, si vous avez utilisé le produit sur des draps ou du linge de maison, vous devez les laver immédiatement. De plus, le CDC demande aux consommateurs « d’essuyer les comptoirs et les surfaces qui auraient pu être exposés au spray avec un nettoyant désinfectant non dilué ».