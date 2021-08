Walmart est encouragé et heureux d’apprendre de Flipkart

Walmart, qui a acquis Flipkart en 2018 et a injecté 1,2 milliard de dollars supplémentaires en juillet 2020, semble non seulement satisfait de la façon dont les choses se passent dans l’entreprise, mais tire également des leçons de la plate-forme de commerce électronique indienne. Les enseignements s’inscrivent dans le contexte de l’incursion du marché du commerce électronique de Walmart aux États-Unis, où le rythme de sa croissance en ligne a considérablement ralenti à 6 %, contre 37 % au premier trimestre.

“Nous avons certainement vu une transformation dans la façon dont les entreprises pensent. L’Inde est légèrement différente parce que Flipkart, bien sûr, et PhonePe, notre activité de paiement là-bas, a toujours été axée sur le numérique. Et nous avons énormément appris d’eux. Et je suis tellement encouragée par ce que je vois en Inde », a déclaré hier la présidente et directrice générale de Walmart International, Judith McKenna, lors de l’appel trimestriel sur les revenus de l’entreprise.

Optimisme sur la croissance future aussi

Continuant à faire l’éloge de Flipkart, Judith a ajouté : « Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un marché où la pénétration numérique était vraiment assez faible lorsque nous avons fait notre investissement initial. Et cela n’a cessé d’augmenter. voir la levée de fonds de 38 milliards de dollars pour l’Inde que nous avons faite récemment.Et la qualité des investisseurs que nous avons là-bas, je pense, témoigne de la façon dont cette entreprise a également une trajectoire de croissance future.

Judith a déclaré que l’entreprise se concentre maintenant sur la saison des vacances. “En Inde, nous donnons la priorité au Big Billion Day, qui est le festival Diwali, qui aura lieu début novembre.”

Cette vente du Big Billion Day est cruciale pour Flipkart car elle fait suite à certaines restrictions que le gouvernement indien a annoncées pour certains types de vente flash.

Investir dans la mode et l’épicerie

Le président et chef de la direction de Walmart, Doug McMillon, a pour sa part déclaré qu’ils mettraient les “dollars” qu’ils ont obtenus grâce au financement récent “pour travailler à la croissance dans des domaines clés tels que l’épicerie, la mode et notre chaîne d’approvisionnement”.

En général, il semblait également satisfait du spectacle de Flipkart au cours de la dernière année, malgré des difficultés évidentes. « Notre marché de commerce électronique en Inde, Flipkart, continue de générer une forte croissance de GMV, conformément à nos attentes élevées », a-t-il déclaré et a ajouté : « Ils ont présenté Flipkart Camera, une technologie unique à grande échelle pour le marché indien client qui permet aux utilisateurs de visualiser les produits dans leur environnement physique, a étendu son activité d’épicerie à plus de 70 villes et a lancé une nouvelle plate-forme de commerce appelée Shopsy pour aider à atteindre la communauté des revendeurs. Ils augmentent également la fidélité des clients avec Flipkart Plus. ”

Brett Biggs, vice-président exécutif et directeur financier de Walmart, a déclaré que Flipkart avait connu un autre bon trimestre. « La croissance des ventes a été forte même lorsqu’ils ont été confrontés à Covid, et nous continuons de constater une amélioration des tendances des clients et des utilisateurs actifs mensuels. Nous étions ravis de franchir une nouvelle étape pour positionner le groupe Flipkart pour une croissance future avec l’achèvement d’un tour de table de 3,6 milliards de dollars. en juillet.”