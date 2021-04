Walmart est-il ouvert ce dimanche de Pâques 2021?

. Walmart

Joyeuses Pâques 2021! C’est le moment idéal pour célébrer, que vous soyez vacciné et que vous passiez du temps avec votre famille et vos amis pour la première fois depuis le début de la pandémie ou que vous restiez toujours à la maison. Quoi qu’il en soit, vous aurez peut-être besoin de nourriture aujourd’hui pour vos festivités de Pâques. Si vous vous demandez si Walmart est ouvert ou fermé pour Pâques, nous avons de bonnes nouvelles pour vous.

Walmart sera ouvert pendant les heures normales de bureau à Pâques

Si vous avez besoin d’un endroit pour faire vos courses, à la maison ou en magasin, Walmart est une excellente option pour Pâques. Un représentant de Walmart a déclaré à Heavy: « Walmart sera ouvert pendant les heures normales de bureau à Pâques. »

Vous pouvez trouver les horaires de vos magasins locaux ici.

Si vous ne souhaitez pas entrer dans un magasin Walmart, vous pouvez toujours commander vos articles via le service de ramassage extérieur. De nombreux magasins ne sont toujours pas ouverts 24h / 24 et 7j / 7. Un examen des magasins au Texas, par exemple, a révélé que les magasins ouverts 24h / 24 ferment à 23 h. De nombreux magasins continuent également d’offrir des heures de magasinage aux seniors pendant la première heure de la journée. Contactez votre magasin local pour plus de détails, car les réglementations locales peuvent affecter les heures de fonctionnement.

Procurez-vous une trousse de cuisson sur le thème de Pâques pendant que vous êtes chez Walmart

Si vous recherchez des fournitures de dernière minute pour partager des activités amusantes sur le thème de Pâques avec votre famille, Walmart l’a. Un représentant de Walmart a déclaré à Heavy: «Nous avons également les kits de cuisson pour lapins les plus mignons à célébrer! Des mélanges de cupcakes colorés à tourbillons aux adorables décorations de visage de lapin, les kits de cuisson et de décoration uniques de Walmart vous aideront, vous et votre famille, à créer des friandises créatives de Pâques à la maison!

Ces kits sont exclusivement disponibles chez Walmart et sont disponibles dans les thèmes cupcake, cookie et brownie.

Voici la liste complète des kits de pâtisserie et de décoration de Pâques exclusifs chez Walmart:

Kits de cuisson:

• Kit de cupcake tourbillon de Pâques d’Alma American Crafts (4,97 USD)

• Kit de biscuits aux œufs de Pâques peints Alma American Crafts (4,97 USD)

• Kit de patchs de carottes Alma Brownie d’American Crafts (4,97 USD)

Des kits de décoration pour sublimer vos cupcakes et cookies:

• Trousse de décoration de cupcake aux carottes Great Value (2,97 $)

• un kit de décoration de cupcake tulipe Great Value (2,97 $)

• Trousse de décoration de visage de lapin de grande valeur (3,97 $)

• Gels pailletés de Pâques Great Value (2,97 $)

Saupoudrez des kits pour «animer» les créations de cupcakes

• Mélange à saupoudrer de lapin Great Value (3,47 $)

• Mélange à saupoudrer Great Value pour lapins et carottes (3,47 $)

• Mélange à saupoudrer de printemps Great Value (3,47 $)

Walmart a fourni des vaccins COVID-19 dans de nombreux endroits

Walmart a fourni des vaccins COVID-19 dans de nombreux endroits.

Pour déterminer si le Walmart le plus proche de chez vous propose un vaccin, visitez le site Web d’enregistrement des vaccins Walmart ici. Le localisateur de magasins a été remplacé par une carte interactive où vous pouvez voir s’il y a un endroit qui fournit des vaccins près de chez vous.

Pour planifier une vaccination dans un magasin Walmart, visitez le site Web de Walmart ici. Faites défiler la partie carte de la page Web. Vous verrez une section bleue qui dit «Planifiez votre vaccin COVID-19». Cliquez sur « Planifier maintenant » et vous serez redirigé ici. Il s’agit d’une page de connexion et vous devrez entrer l’adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Walmart avant de pouvoir continuer. À ce stade, il vous sera de nouveau demandé d’entrer votre code postal pour voir s’il existe un endroit près de chez vous qui propose un vaccin.

