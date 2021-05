Walmart est-il ouvert le Memorial Day 2021?

. Walmart

Le Memorial Day ou Memorial Day est un moment pour se souvenir et honorer ceux qui ont sacrifié leur vie au service de la nation. Pas étonnant que ce soit un jour férié fédéral, et à cause de cela, de nombreux magasins et entreprises à travers les États-Unis sont fermés. Cependant, si vous envisagez de fréquenter Walmart, la chaîne de supermarchés restera ouverte le Memorial Day cette année, a rapporté Usatoday.

Le Memorial Day 2021 est le lundi 31 mai

Contrairement à Thanksgiving et à Noël, la plupart des grands détaillants et supermarchés seront ouverts pendant les vacances fédérales, bien que certains fonctionneront des heures plus courtes. La bourse est fermée le lundi comme la plupart des pharmacies.

Quelles sont les heures d’ouverture du Walmart Memorial Day ?

La plupart des Walmart aux États-Unis seront ouverts pendant les heures normales de bureau, c’est-à-dire de 6 h 00 à 23 h 00, le jour du Souvenir. Bien sûr, avant de vous rendre dans un magasin Walmart, vous devez appeler votre magasin local ou consulter le site Web de l’entreprise pour en être sûr.

Walmart Il est généralement ouvert tous les jours fériés sauf Noël. Ferme tôt le jour de Thanksgiving, la veille de Noël et le réveillon du nouvel an.

Magasins ouverts Memorial Day 2021

Vérifiez auprès de votre magasin avant de vous rendre dans un magasin, car les heures peuvent varier.

– Académie Sports + Plein air

-Matériel d’as

-Barnes & Noble

– Boutiques Bass Pro

– Bain au lit et au-delà

– Belk

– Meilleur achat

– Le club de gros de BJ

– De gros lots

– Burlington

– Cabela’s

– Le magasin de conteneurs

– CVS

– Les articles de sport de Dick

– chez Dillard

– Dollar général

– Arbre à dollar

– Dollar familial

– Cinq ci-dessous

– Lobby Hobby

– Dépôt à domicile

– Articles pour la maison

– Ikea

– JC Penney

– Magasins Joann

– Kirkland

– Kohl’s

– Lowe’s

– Macy’s

– Marshalls

– Ménard

– Michaels

– Nordstrom

– Nordstrom Rack

– Office Dépôt et OfficeMax

– Vieille Marine

– Ville de fête

– Ross

– rue21

– Le club de Sam

– Agrafes

– Cible

-TJ Maxx

– Ulta

– Walgreens

– Walmart

Target sera également ouvert de 8h00 à 22h00 le Memorial Day 2021

N’oubliez pas que les chaînes de restaurants nationales, notamment Starbucks, McDonald’s, Dunkin ‘et Chili’s, sont des services ouverts et à la demande, notamment Postmates, Grubhub, UberEats et DoorDash, qui livreront les commandes le lundi 31 mai pour les restaurants locaux et nationaux. .

Quels magasins seront fermés le Memorial Day 2021 ?

– Costco

– Les petites entreprises, y compris certaines petites boutiques et entreprises privées.

Le Memorial Day est-il un jour férié fédéral?

Oui. Le Memorial Day est le quatrième jour férié fédéral et étatique de l’année. Il s’agit de l’un des nombreux jours fériés dont la date change chaque année conformément à la loi uniforme sur les jours fériés du lundi. D’autres incluent Martin Luther King Jr. Day, Presidents’ Day, Columbus Day, Labor Day et Veterans Day.

