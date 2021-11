Walmart et DroneUp mettent en place des centres de livraison de drones en Arkansas

Un drone transporte une boîte à livrer depuis un Walmart à Farmington, Ark. (Walmart / DroneUp Photo)

Walmart s’associe à DroneUp, basé en Virginie, sur un réseau de centres de livraison de drones, à commencer par un marché de quartier à Farmington, Ark.

Cette décision semble placer Walmart en avance sur son rival de la vente au détail, Amazon, en élargissant la frontière des livraisons aériennes. Amazon a annoncé son programme de développement de drones en 2013 et il y a deux ans, la société a déclaré que les livraisons régulières de drones n’étaient que dans quelques mois. Des rapports récents, cependant, ont laissé entendre que les progrès d’Amazon Prime Air ont considérablement ralenti.

Nous avons contacté Amazon et mettrons à jour ce rapport avec toute réponse.

L’annonce d’aujourd’hui concernant les premiers centres de livraison dans l’Arkansas intervient cinq mois après que Walmart a fait un investissement stratégique dans DroneUp et a signé un contrat qui a élargi le projet pilote des entreprises pour les livraisons de drones. (Le montant de l’investissement n’a pas été divulgué.)

Les ingénieurs de vol préparent un colis pour une livraison par drone. (Photo Walmart / DroneUp)

« Lorsque nous avons investi dans DroneUp plus tôt cette année, nous avons envisagé une opération de livraison de drones qui pourrait être rapidement exécutée et répliquée dans plusieurs magasins », a déclaré Tom Ward, vice-président senior du dernier kilomètre chez Walmart US, dans un communiqué de presse. « L’ouverture de notre premier hub quelques mois après notre concept initial montre la capacité de DroneUp à exécuter rapidement et en toute sécurité les options de livraison de drones. »

Le premier hub est basé dans un marché de quartier Walmart à Farmington, qui fait partie d’une plus grande zone métropolitaine dans le coin nord-ouest de l’Arkansas. Les deux prochains hubs sont prévus à proximité dans les magasins Walmart de Rogers et de Bentonville.

« S’associer à Walmart pour lancer trois centres de livraison marque un grand pas en avant dans l’utilisation plus large des UAS [unmanned aerial systems] pour fournir des services de livraison aux consommateurs sur le dernier kilomètre et des opérations d’efficacité de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Tom Walker, PDG de DroneUp.

DroneUp est au moins aussi visible que Walmart dans l’opération de livraison : les clients vérifient d’abord leur éligibilité sur le site DroneUpDelivery.com, en fonction de leur adresse postale. S’ils vivent à proximité du hub de drones, ils peuvent acheter en ligne une sélection limitée de produits livrables sur le site Web, puis payer des frais d’expédition de l’ordre de 10 $ pour faire livrer les produits via un largage aérien.

Une tour de contrôle du trafic aérien s’élève au-dessus du centre de livraison de DroneUp. (Photo Walmart / DroneUp)

Les envois – limités à un total de 5 livres chacun – sont emballés dans des boîtes et envoyés depuis le hub DroneUp situé à côté du magasin Walmart. Un opérateur de vol surveille la progression du drone équipé d’une caméra depuis une tour de contrôle érigée au niveau du hub. Cela évite les problèmes de réglementation enchevêtrés qui seraient soulevés par le pilotage d’un drone au-delà de la ligne de mire de l’opérateur. Les livraisons peuvent être effectuées en aussi peu que 30 minutes, et les opérations du hub sont conçues pour prendre en charge plusieurs vols par heure.

Le service de livraison par drone est disponible de 8 h à 20 h CT, si le temps le permet.

DroneUp dit qu’il travaille en étroite collaboration avec la Federal Aviation Administration pour assurer le fonctionnement sûr des drones dans l’espace aérien national, et dispose de plus de 190 dérogations et autorisations actives pour prendre en charge ses vols à travers les États-Unis.

L’entreprise affirme que son système offre « un moyen sûr, amusant et pratique aux acheteurs de Walmart de se faire livrer des colis plus petits par drone directement à leur domicile aussi rapidement que 30 minutes après la commande ».

Dans les années à venir, Walmart ambitionne de devenir le leader des livraisons de drones, grâce à son réseau de plus de 4 700 magasins aux États-Unis. Théoriquement, chaque magasin pourrait héberger un hub pour les parachutages de quartier. Mais pour être compétitif, le prix par livraison devra presque certainement être inférieur à 10 $, et les restrictions régissant les opérations de drones à distance devront presque certainement être assouplies.

La FAA travaille toujours avec des partenaires de l’industrie, dont Amazon, sur les capacités technologiques et les exigences réglementaires qui devront être en place pour les opérations à grande échelle impliquant des drones de livraison autonomes.

Au cours des dernières années, Amazon a testé des drones dans l’État de Washington et juste de l’autre côté de la frontière canado-américaine en Colombie-Britannique, et a mis en place des équipes de développement de drones en Grande-Bretagne, en France, en Israël et en Autriche. En 2016, Amazon a révélé qu’il effectuait des livraisons d’essai dans une zone autour de Cambridge en Angleterre ; et en 2019, Jeff Wilke d’Amazon a dévoilé un drone de la taille d’un kart qui, selon lui, « livrerait des colis aux clients en quelques mois ». (Depuis lors, Wilke a quitté Amazon.)

Ce calendrier ne s’est jamais réalisé. Amazon Prime Air a réussi à obtenir la certification officielle de la FAA en tant que transporteur aérien l’année dernière, et Amazon insiste sur le fait qu’il est toujours déterminé à transformer son rêve de livraison de drones en réalité. La société répertorie actuellement plus de 100 postes ouverts chez Amazon Prime Air, la plupart étant basés dans la région de Seattle. Mais il y a aussi des signes qu’Amazon a réduit ses plans de livraisons de drones.

Même avant la certification FAA, le laboratoire Amazon qui travaillait sur le développement de drones a été réaffecté pour se concentrer sur les innovations pour lutter contre la pandémie de COVID-19. En août, Wired UK a rapporté que l’équipe britannique de drones d’Amazon était en train d’être réduite après avoir été confrontée à des défis de gestion et techniques. Et ce mois-ci, Bloomberg News a rapporté que les employés du centre de R&D sur les drones d’Amazon à Paris ont été réaffectés à d’autres projets.

Pendant ce temps, d’autres sociétés, dont UPS (qui est en partenariat avec la chaîne de pharmacies CVS), Wing (l’entreprise de drones Alphabet lancée par Google), SkyDrop (anciennement connue sous le nom de Flirtey) et Zipline (qui est également en partenariat avec Walmart dans l’Arkansas) se précipitent pour élargir leurs essais de services de livraison de drones. Grâce au partenariat avec Walmart, vous pouvez désormais ajouter DroneUp à la liste des favoris.