Walmart et Flipkart signent un protocole d’accord avec Haryana pour soutenir les MPME locales dans le cadre du programme de développement des fournisseurs

Flipkart et Amazon auraient demandé à la Cour suprême le mois dernier de contester l’ordonnance de la Haute Cour du Karnataka qui a permis à CCI de poursuivre son enquête antitrust contre les deux. (Image : .)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Walmart et Flipkart ont annoncé mercredi un protocole d’accord avec la Direction des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) du gouvernement de l’Haryana, pour soutenir les MPME dans le cadre du programme de développement des fournisseurs de Walmart appelé Walmart Vriddhi. Le programme offrira aux MPME d’État une formation et un soutien gratuits, en plus des « possibilités de rejoindre des canaux en ligne, hors ligne et d’exportation et d’atteindre des marchés panindiens et mondiaux dans le cadre des chaînes d’approvisionnement de Walmart, Flipkart et d’autres entreprises de premier plan », le l’entreprise a déclaré dans un communiqué.

Le premier e-Institut Walmart Vriddhi a été lancé à Haryana en octobre pour soutenir les MPME de la région de Panipat-Sonipat-Kundli. Walmart a déclaré que des milliers d’entrepreneurs travaillaient désormais dans le cadre du programme de formation à plusieurs niveaux, certains étant déjà intégrés à Flipkart. « Le partenariat offre une opportunité aux entreprises locales de devenir autonomes et augmentera leur portée sur les marchés nationaux et facilitera leur participation aux chaînes de valeur mondiales », a déclaré Dushyant Chautala, vice-ministre en chef du gouvernement de l’Haryana.

Avec les e-Instituts à Panipat et Agra, le programme gratuit propose d’apprendre à travers des modules en ligne avec des sessions de feedback et de conseil. Walmart a déclaré que l’objectif est d’autonomiser 50 000 MPME d’ici 2025, alors même que Walmart cherche à tripler ses exportations depuis l’Inde pour atteindre 10 milliards de dollars par an d’ici 2027.

«Ce (MoU) est un élément essentiel de notre engagement à fournir 10 milliards de dollars par an d’ici 2027 en Inde, afin que nos consommateurs puissent accéder à des produits de qualité, peu importe où ils achètent dans le monde. L’Inde est un marché clé pour nous, et nous nous engageons à aider à soutenir et à développer les communautés partout où nous opérons », a déclaré Nidhi Munjal, vice-président, Services de partenariat international, Walmart dans le communiqué. Flipkart et Amazon auraient demandé à la Cour suprême de l’Inde le mois dernier de contester l’ordonnance de la Haute Cour du Karnataka qui a permis à la Commission indienne de la concurrence (CCI) de poursuivre son enquête antitrust contre les deux.

