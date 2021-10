Walmart et Target auront plus de stock PS5, mais il y a un énorme piège

L’année dernière, les choses ne se sont pas passées aussi bien que Sony a sorti la console PlayStation 5. Ce n’était pas le lancement que Sony envisageait pour son plus grand lancement de console depuis la PS4. Tout s’est passé lors d’une pandémie massive. La pandémie a rendu pratiquement impossible tout événement de lancement en magasin, quel que soit le produit. Et la PS5 n’est pas différente.

Nous attendons toujours de voir quand le stock PS5 reviendra, car certains sont en stock maintenant. Cela fait près d’un an et la console très populaire est toujours difficile à trouver. Que vous souhaitiez vous rendre à votre Walmart, Target, Gamestop le plus proche ou simplement le rechercher sur Amazon. Il est judicieux de jeter un coup d’œil avant la saison des achats des Fêtes. Mais, comme c’est presque le cas, vous devriez y penser si vous voulez vous procurer une PS5.

Où puis-je trouver du stock PS5 près de chez moi ?

PlayStation 5 et une manette DualSense. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Walmart a confirmé que davantage de stock PS5 est à venir, mais vous aurez peut-être la meilleure chance en ligne. Le stock PS5 sera disponible à certains moments au cours des prochains mois chez Walmart. Vous devrez continuer à consulter la boutique en ligne de Walmart.

On ne sait pas combien de stock Walmart aura sous la main, vous devrez donc commander rapidement. Vous n’aurez peut-être pas le temps de choisir le modèle à acheter. Vous devriez également regarder Amazon. Il existe des options pour PlayStation 5 Digital Edition qui ne prennent pas de disques physiques. Mais vous pouvez également vous procurer une PlayStation 5 qui accepte les disques physiques. Certains des meilleurs jeux sur PS5 sortent cette saison des vacances. Il peut être judicieux d’ouvrir toutes les pages de produits distinctes dans un navigateur pour maximiser vos chances.

Vous pouvez vous inscrire et vous inscrire pour acheter une PlayStation 5 directement sur PlayStation. Il vous suffit de vous inscrire sur ce lien. Il n’y a aucune garantie que vous en obtiendrez un. Mais vous aurez de bonnes chances de cette façon.

Prix ​​de l’édition numérique PlayStation 5 : Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Prix ​​de la console PlayStation 5 : Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Plus d’options à regarder

GameStop a annoncé que demain, le 22 octobre, il y aura un événement de stockage PS5. D’après le site de GameStop, les bundles PlayStation 5 seront en stock le vendredi 22 octobre. Il va évidemment de soi que les quantités seront limitées. La bonne nouvelle est que l’inventaire PlayStation 5 arrive dans les magasins GameStop de Los Angeles, Phoenix, Houston, San Antonio, Miami-Ft. Lauderdale, Chicago et Boston. La mauvaise nouvelle est que nous n’avons aucune idée de la quantité de stock PS5 que chaque magasin obtiendra. Mais il est probablement prudent de supposer que les approvisionnements seront limités.

GameStop appelle cela un «événement groupé PS5 en magasin», ce qui signifie clairement que vous devrez acheter un ensemble plutôt qu’une simple console. Pourtant, c’est une excellente occasion de marquer une PS5 avant les vacances.

Best Buy, Target et B&H Photo ne sont que quelques-uns des endroits sur lesquels vous devrez garder les yeux ouverts. Vous pouvez visiter les magasins physiques dans l’espoir d’en attraper un. Vous pouvez également continuer à actualiser leurs sites Web. Disponible dans les éditions physiques ou numériques de la PlayStation 5, vous aurez le choix. Trouver celui que vous voulez rendra cette saison des fêtes beaucoup plus agréable.

Il y a de l’espoir que vous n’aurez pas à chercher aussi longtemps, car Sony est censé remplir le stock PS5 au fil des mois. Mais avec plus de jeux qui sortent juste avant la ruée des vacances, vous trouverez des options solides. Une fois Call of Duty: Vanguard sorti le 5 novembre 2021, il y aura un gros effort pour cela. Ainsi, vous pouvez garder les yeux ouverts pour plus d’offres qui peuvent être surprenantes.

Autres offres PS5 à consulter

Que vous souhaitiez les meilleurs jeux ou les accessoires les plus agréables, vous pouvez mettre à niveau votre console PS5. Bien sûr, cela suppose que vous êtes capable de l’obtenir. N’oubliez pas de vous en tenir aux clés pour en trouver un et de continuer à vérifier à divers endroits. Gamestop est une autre option.

Pour un chargeur qui refroidira votre console, vous devriez opter pour celui de QEGMO. Si vous vous dépêchez, il ne reste que 24,99 $ lorsque vous coupez un coupon sur Amazon. Si vous souhaitez simplement un support pour votre contrôleur qui prendra moins de place, la station de contrôleur OIVO est également en promotion pour le moment. C’est seulement 20,90 $ avec un coupon.

Support d’accessoires PS5 avec ventilateur de refroidissement et station de chargeur à double contrôleur pour PS5 Playstation… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Station de charge pour contrôleur PS5, station de charge PS5 avec adaptateur secteur à charge rapide 5 V/3 A, lecture… Prix catalogue : 21,99 $ Prix : 20,90 $ Vous économisez : 1,09 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les casques comme le casque sans fil ASTRO Gaming A20 sont confortables et vous plongent dans le jeu. Une mallette de transport de Frusde garde tout votre équipement PlayStation ensemble. Enfin, une manette DualSense est en stock pour le moment. Accrochez-vous pendant que vous le pouvez. C’est le meilleur type de contrôleur à utiliser avec votre PS5 et vous pouvez conquérir plus de batailles avec.

ASTRO Gaming A20 Casque sans fil Gen 2 pour PlayStation 5, PlayStation 4, PC et Mac – Blanc/Bleu… Prix:$119.00 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Étui de transport pour PS5, sac de rangement pour sac de voyage pour console PS5/édition numérique et contrôleurs,… Prix catalogue : 41,99 $ Prix : 40,85 $ Vous économisez : 1,14 $ (3%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Manette sans fil Playstation DualSense Prix: 69,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission