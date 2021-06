Walmart et Target dévoilent les ventes de juin pour concurrencer Amazon Prime Day

Pour ne pas être en reste avec le Prime Day d’Amazon qui attire toute l’attention ce mois-ci, les autres détaillants Walmart et Target ont tous deux annoncé leurs propres soldes d’été. Et, par pur hasard, j’en suis sûr, les soldes se déroulent en même temps que Prime Day.

L’événement de Walmart, surnommé « Deals for Days », aura lieu du 20 au 23 juin et offrirait des « économies de type Black Friday » dans ses catégories d’électronique, de jouets, de maison, de beauté et de mode. Tirant parti de ses emplacements physiques, certaines offres seront disponibles en magasin en plus des exclusivités en ligne afin que vous n’ayez pas à attendre la livraison des articles.

La vente de Target, intitulée de la même manière « Deal Days », démarre également juste avant le Prime Day, à partir du 20 juin et jusqu’au 22 juin. Target dit que ce sera sa « plus grande vente numérique de l’été », offrant des remises dans tout le l’assortiment complet de produits du magasin, y compris l’électronique, la maison, les jouets et même les catégories d’aliments et de boissons. Target utilise également ses magasins physiques à son avantage en proposant des options de ramassage en magasin pour ses offres.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Alors que Prime Day est exclusif aux membres du service d’abonnement de 119 $ par an d’Amazon, les ventes Target et Walmart ne nécessitent pas de frais d’adhésion pour participer. Il est possible que nous voyions les détaillants égaler les prix des offres d’Amazon pendant la vente, cela pourrait donc devenir un moyen pour ceux qui n’ont pas Prime d’obtenir les mêmes prix ailleurs.

Si vous vous en tenez à la propre vente d’Amazon, vous voudrez vous assurer que votre abonnement Prime est actif du 21 au 22 juin pour participer à la vente de 48 heures.

L’événement de vente Prime Day de cette année aura lieu aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, en Turquie, en Espagne, à Singapour, en Arabie saoudite, au Portugal, aux Pays-Bas, au Mexique, au Luxembourg, au Japon, en Italie, en Allemagne, en France, en Chine, au Brésil et en Belgique. , Autriche et Australie.

