Walmart exécute un programme pilote pour permettre aux utilisateurs d’acheter du Bitcoin dans 200 kiosques à travers les États-Unis

Paiements et marchands

Walmart exécute un programme pilote pour permettre aux utilisateurs d’acheter du Bitcoin dans 200 kiosques Coinstar à travers les États-Unis

AnTy22 octobre 2021

Le géant de la vente au détail Walmart a installé plus de 200 kiosques Bitcoin dans ses magasins américains.

Le grand magasin populaire a déclaré cette semaine que les clients de certains de ses magasins américains pourraient acheter du Bitcoin à l’aide de guichets automatiques.

La porte-parole de Walmart, Molly Blakeman, a déclaré que le programme pilote dans lequel 200 kiosques Coinstar situés dans les magasins Walmart à travers les États-Unis pour permettre aux clients d’acheter du bitcoin avait commencé plus tôt ce mois-ci.

Ces machines sont installées par Coinstar, et ce programme pilote avec Walmart fait partie de son initiative plus large. Pour ce faire, Coinstar s’est associé à l’échange de devises numériques CoinMe pour permettre aux clients d’acheter du Bitcoin dans plus de 8 000 kiosques.

Les machines facturent des frais de 4% pour l’option Bitcoin et des frais de change de 7%.

« C’est un moyen coûteux d’acheter du Bitcoin, mais cela abaisse les barrières à l’entrée pour les premiers acheteurs de crypto », a déclaré Sam Doctor, directeur de la stratégie et responsable de la recherche chez BitOoda, société de courtage de crypto-monnaies réglementée.

Alors que les guichets automatiques existent depuis un certain temps, avec 29 852 guichets automatiques situés dans 75 pays, « Walmart étend l’accès à Bitcoin à plus de personnes » et « lui donne une légitimité supplémentaire parmi les sceptiques, s’ils le déploient au-delà d’un pilote initial », a déclaré le docteur.

Le mois dernier, un faux communiqué de presse repris par les médias grand public a annoncé un partenariat entre le plus grand détaillant au monde et Litecoin (LTC). Imperturbable par cela, Walmart continue de faire son entrée dans le monde de la cryptographie.

Il y a quelques mois en août, la société a publié un emploi pour développer « la stratégie de monnaie numérique et la feuille de route des produits » et pour identifier « les investissements et les partenariats liés à la cryptographie ».

Bitcoin BTC

60 886,43 $

-1,21%

-3,47%

+1,11%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.