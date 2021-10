Walmart fait face à des pénuries de ces 5 produits d’épicerie essentiels

En raison de la pandémie de coronavirus en cours, et de la variante Delta en particulier, les épiceries comme Walmart ont des problèmes pour stocker certains articles. Cela est dû à un certain nombre de raisons différentes. D’une part, certains consommateurs sont toujours désireux d’accumuler des produits essentiels. Deuxièmement, les employeurs ont plus de mal à embaucher et à garder leurs employés, une dynamique qui a un impact sur l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.

Il est regrettable que nous soyons au milieu de la pandémie de coronavirus depuis près de 20 mois maintenant. Même si nous disposons de vaccins efficaces, de nombreuses personnes hésitent encore à se faire vacciner. En conséquence, les vaccins n’ont pas arrêté le COVID-19 net dans son élan. Au contraire, le virus avait une chance de muter. Il y a quelques mois, la variante Delta a commencé à se répandre comme une traînée de poudre à travers les États-Unis.

Pénurie alimentaire chez Walmart

La rumeur de pénuries alimentaires chez Walmart a commencé à émerger au début du mois dernier. Sans surprise, cela a coïncidé avec une énorme vague d’infections au COVID-19. En septembre, les États-Unis enregistraient plus de 160 000 nouvelles infections chaque jour. Les taux d’hospitalisation et de mortalité ont également commencé à augmenter en même temps.

Alors qu’octobre bat maintenant son plein, les infections au COVID-19 sont heureusement en baisse. Cependant, les pénuries alimentaires persistent. Même lorsque certains produits alimentaires sont disponibles à l’achat, une rareté de l’offre a conduit à des prix plus élevés.

Dans un article devenu viral sur Facebook, Taste of Home a demandé à ses lecteurs de détailler toute pénurie d’épicerie qu’ils ont rencontrée. La réponse a été écrasante.

Parmi les articles particulièrement difficiles à trouver en ce moment, citons le bœuf, le porc, le poulet, les jus de fruits et les collations.

En ce qui concerne le bœuf, l’un des problèmes est que certains transformateurs de viande ont connu une baisse considérable du nombre d’employés en raison des exigences de vaccination.

Un employé de Walmart, commentant Reddit, a déclaré ce qui suit à propos de l’offre de Gatorade :

Nous obtenons une demi-palette à une palette au hasard. Pas assez pour remplir les étagères, mais assez pour les rayer et les faire face afin qu’elles n’aient pas l’air vides, jusqu’à dix minutes après l’ouverture, c’est-à-dire. J’ai remarqué que nous manquons de beaucoup de jus de grande valeur et, dans l’ensemble, de nombreux produits de grande valeur, ce qui est étrange puisque je pensais que Walmart les possédait.

Les pénuries alimentaires ne sont pas encore à l’échelle nationale

À l’heure actuelle, la plupart des pénuries alimentaires ont tendance à être régionales.

L’USDA note :

Il n’y a actuellement aucune pénurie de nourriture à l’échelle nationale, bien que dans certains cas, le stock de certains aliments dans votre épicerie puisse être temporairement bas avant que les magasins ne puissent se réapprovisionner.

Il existe cependant une pénurie de main-d’œuvre à l’échelle nationale qui, encore une fois, a un impact sur la chaîne d’approvisionnement et la capacité des épiceries à stocker leurs étagères.

En conséquence, Walmart a annoncé en septembre qu’il prévoyait d’embaucher 20 000 nouveaux travailleurs pour aider pendant les vacances. Il reste à voir dans quelle mesure cela atténuera les problèmes d’inventaire de Walmart.