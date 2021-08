Walmart grandit ; Les revenus du commerce électronique devraient atteindre 75 milliards de dollars – WWD

Walmart continue de faire des gains dans un environnement de vente au détail turbulent grâce à ses activités croissantes de commerce électronique, d’épicerie et de produits domestiques.

“Nous avons connu un autre trimestre solide dans tous les domaines de notre activité”, a déclaré Doug McMillon, président et chef de la direction de Walmart Inc., dans un communiqué. « Nos ventes mondiales de commerce électronique sont en passe d’atteindre 75 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, renforçant encore notre position de leader de l’omnicanal. Nous avons augmenté notre part de marché dans l’épicerie américaine, ajouté des milliers de nouveaux vendeurs à notre marché, développé rapidement des activités publicitaires dans le monde entier et nous trouvons de nouvelles façons innovantes de commercialiser nos données et de développer notre technologie. Nous avons un écosystème unique de produits et de services conçus pour servir les clients de manière plus large et plus profonde et nous sommes reconnaissants envers nos associés pour avoir rendu tout cela possible.

Les résultats de mardi matin ont révélé que les revenus totaux de l’entreprise pour la période de trois mois se terminant le 31 juillet étaient en hausse de 3,3% à 141 milliards de dollars, contre près de 138 milliards de dollars un an plus tôt. Les ventes de la division américaine ont augmenté de 5,3 % pour atteindre 98,2 milliards de dollars, contre 93,3 milliards de dollars un an plus tôt. Les revenus de Sam’s Club ont augmenté de près de 14 % au cours du trimestre, en glissement annuel, pour atteindre 18,6 milliards de dollars, contre 16,4 milliards de dollars un an plus tôt. Les ventes du commerce électronique aux États-Unis ont augmenté de 6 % au cours du trimestre, en glissement annuel, ou de 103 % par rapport au deuxième trimestre de 2019. Les ventes d’épicerie comparables chez Walmart aux États-Unis ont augmenté de 6 % d’une année à l’autre, grâce à la croissance des magasins.

Dans toutes les catégories, des choses comme l’épicerie, la santé et le bien-être, les vêtements, l’automobile, les voyages, les articles de fête et les articles essentiels de la rentrée scolaire, tels que les boîtes à lunch, les sacs à dos et la papeterie, étaient en demande au cours des trois derniers mois, alors que les consommateurs affluaient de plus en plus vers emplacements physiques.

“Les comportements des clients ont changé au cours du trimestre, car les gens faisaient plus d’achats avec nous dans les magasins qu’en ligne”, a déclaré McMillon aux analystes lors de la conférence téléphonique de mardi matin. « Je pense que certaines personnes considèrent les magasins de nos jours comme ennuyeux ; nous ne le faisons pas. La bonne nouvelle pour nous est que nous pouvons les servir de toute façon. Et bien sûr, ils ont le choix.

“Nous nous concentrons sur, comment faire un meilleur travail avec toutes les entrées liées à l’omni?” a poursuivi le PDG. « Et c’est un travail difficile. Et créer des produits numériques qui associent le commerce électronique aux magasins demande plus de travail que la création d’une solution de commerce électronique ; [it] prend plus de temps, prend plus de complexité, mais c’est là que se trouve la sauce secrète. Et si nous pouvons continuer à brouiller les pistes afin que les clients et les membres puissent faire leurs achats comme ils le souhaitent, quand ils le souhaitent, les mesures de sortie que nous mesurons parfois de la croissance des communications électroniques par rapport à la croissance du magasin, par exemple, seront que sont ils. Mais ce trimestre est en quelque sorte un bon exemple du fait que nous pouvons être quelque peu indifférents. Nous essayons de construire un modèle où nous sommes complètement indifférents à la ligne haut et bas [growth] en ce qui concerne la façon dont les gens font leurs achats.

Pendant ce temps, alors que le trafic en magasin continue de s’accélérer, l’activité de commerce électronique se maintient avec une part importante des ventes globales.

« À certaines périodes, les achats en magasin ouvriront la voie, et dans certains cas, le commerce électronique ouvrira la voie, alors que nous nous efforçons toujours d’en faire plus dans chaque partie du volant d’inertie », Brett Briggs, vice-président exécutif et chef responsable financier, a déclaré lors de l’appel. Il a ajouté que les revenus des achats en ligne sont en passe d’atteindre 75 milliards de dollars cette année, mais également 100 milliards de dollars à court terme.

Pour aider l’entreprise à se développer encore plus, Walmart continuera à faire des investissements « tout le temps », a déclaré McMillon.

« Nous gérons le court terme et le long terme », a-t-il déclaré. « Comme tout le monde le sait, nous sommes une entreprise particulièrement tournée vers le long terme, particulièrement tournée vers le haut de gamme, [in order to] gérer la ligne de fond.

“L’entreprise change de forme”, a déclaré McMillon. « Et je pense que c’est la clé. Nous ne nous contentons pas d’acheter et de vendre des marchandises dans les supercentres à ce stade. Nous changeons la composition de l’entreprise. Si vous regardez – imaginez simplement les revenus d’une charte de bar ou la rentabilité d’une charte de bar – le mélange est en train de changer. Et ce déverrouillage, à mesure que nous nous y tenons, crée une équation financière différente de celle que nous aurions eue il y a des années. »

Les vents contraires de l’entreprise comprenaient les pressions sur les coûts dans la chaîne d’approvisionnement, l’inflation et Walmart International, où les revenus ont chuté de plus de 15 % à 23 milliards de dollars, contre 27,2 milliards de dollars à la même période l’an dernier.

Alors que des marchés tels que l’Inde, la Chine et le Mexique se développent rapidement, Briggs a souligné lors de l’appel que «les cessions internationales affectent considérablement les comparaisons d’une année à l’autre.

« De plus, la pandémie continue de créer à la fois des vents contraires et des vents contraires pour l’entreprise. Les mesures de relance du gouvernement américain ont profité aux ventes cette année et l’année dernière, mais de nombreux marchés internationaux continuent d’être négativement affectés par COVID-19 et les restrictions d’exploitation gouvernementales connexes. Les coûts du COVID-19 sont restés élevés, mais nettement inférieurs à ceux de l’année dernière. »

La société a ainsi enregistré un bénéfice net consolidé de 4,2 milliards de dollars, contre près de 6,5 milliards de dollars un an plus tôt.

“La croissance des ventes à magasins comparables de Walmart a été la plus faible en six trimestres”, a écrit Garrett Nelson, analyste principal des actions chez CFRA Research, dans une note. « Nous pensons également au trimestre en cours [earnings-per-share] les prévisions de 1,30 $ à 1,40 $ peuvent être considérées comme une modeste déception à la lumière des attentes haussières de dépenses pour la rentrée scolaire. Nous maintenons une « prise » [on Walmart stock] sur les inquiétudes liées à la contraction des marges due au ralentissement de la croissance des ventes à magasins comparables et à l’augmentation des pressions sur les coûts. »

Néanmoins, Walmart a relevé ses perspectives pour l’année entière. La société s’attend à ce que les ventes nettes augmentent de 6 à 7 % pour l’année, soit de plus de 30 milliards de dollars, avec un bénéfice par action compris entre 6,20 et 6,35 dollars. Le détaillant prévoit également que les ventes de sa division internationale diminueront d’environ 21,5% et de 22,5% en monnaie constante.

« Les magasins ont continué de valider les investissements en cours de Walmart, car ils ont été le principal moteur de l’augmentation de 1 milliard de dollars du bénéfice d’exploitation aux États-Unis sur 5 milliards de dollars de revenus accrus, ce qui est particulièrement impressionnant compte tenu de la force de son activité équivalente à l’épicerie à faible marge qui continue de croître en part malgré son ampleur massive », a déclaré Charlie O’Shea, vice-président de Moody’s. “L’augmentation significative des prévisions pour le troisième trimestre confirme notre opinion selon laquelle Walmart continuera de fonctionner à plein régime, en s’appuyant fortement sur ses magasins car il reste l’un des principaux détaillants mondiaux à tous points de vue.”

Le détaillant a terminé le trimestre avec 39,5 milliards de dollars de dette à long terme et 22,8 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie.

Les actions de Walmart, qui ont clôturé en baisse de 5 cents à 150,70 $, ont augmenté de plus de 11% en glissement annuel.

Walmart exige également que toutes les équipes américaines au-dessus du niveau du magasin et du club soient entièrement vaccinées d’ici le 4 octobre.