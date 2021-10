Walmart installe 200 guichets automatiques Bitcoin dans un programme pilote

Walmart a décidé de se lancer dans un voyage d’apprentissage dans le monde de la cryptographie en s’associant à Coinstar et Coinme pour installer 200 guichets automatiques Bitcoin, ou également appelés guichets automatiques Bitcoin, dans ses magasins aux États-Unis.

Les crypto-monnaies sont impossibles à ignorer

Selon une note de Bloomberg, Walmart a décidé de lancer un programme pilote qui implique l’installation de 200 guichets automatiques Bitcoin dans ses magasins du monde entier. En cas de succès, 8 000 guichets automatiques supplémentaires pourraient être installés aux États-Unis.

Il vaut la peine de dire qui sont les sociétés de cryptographie avec lesquelles le géant de la vente en gros s’est associé.

Nous avons d’abord Coinstar, une société américaine qui collecte essentiellement des pièces et les livre en espèces. Par conséquent, Coinstar fournit des guichets automatiques où vous pouvez échanger les pièces contre de l’argent ou des cartes-cadeaux.

Mais, maintenant, avec l’aide de Coinme, il est entré dans le monde de la cryptographie. De cette façon, Coinme est un échange crypto établi aux États-Unis.

Par conséquent, selon la page officielle de Coinstar, ils se sont associés à Coinme dans le but d’offrir ce nouveau service alors que « l’utilisation de Bitcoin se développe dans le monde ». De cette façon, les guichets automatiques Coinstar permettent à Coinme d’atteindre une large base de clients qui souhaitent acquérir Bitcoin.

Est-il facile d’acheter du Bitcoin ?

Une question importante est de savoir si ces guichets automatiques Bitcoin facilitent ou non l’achat de la crypto-monnaie. En ce sens, selon CoinDesk, c’est aussi simple que d’insérer les billets dans la machine.

Par la suite, un bon sera émis et vous devrez créer un compte avec Coinme ; Cela se traduit par le respect de tous les processus de vérification associés aux processus KYC avant que le coupon puisse être utilisé.

Un aspect important concerne les commissions. Avant d’acheter du BTC dans l’un de ces guichets automatiques, vous devez tenir compte du fait qu’il facture des frais de 4% pour l’achat de Bitcoin, plus une commission de change supplémentaire de 7%.

Positif pour la communauté crypto ?

La première chose qui vient à l’esprit quand on voit cette nouvelle est : Super ! Une plus grande adoption des crypto-monnaies. Et oui, en général, le fait que Walmart vende du Bitcoin peut augmenter l’adoption.

Selon Sam Doctor, directeur de la stratégie chez BitOoda, même si les guichets automatiques Bitcoin ne sont pas une nouveauté, Walmart étend l’accès à plus de personnes et lui donne un certain degré de légitimité, a-t-il expliqué à Bloomberg.

Cependant, tout n’est pas positif. Les frais élevés en particulier ont été une source de déception pour de nombreux membres de la communauté crypto. Surtout quand vous pouvez acheter du Bitcoin sur Binance ou Coinbase avec des frais bien inférieurs.

De plus, le fait que vous deviez configurer un compte avec Coinme pour pouvoir échanger vos Bitcoins a déclenché des alarmes.

Un utilisateur de Reddit a assuré qu’il s’agissait d’une arnaque et qu’ils profitaient de personnes désespérées pour acheter du Bitcoin et que, par conséquent, ils étaient prêts à payer ces frais.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport