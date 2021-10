Walmart installe 200 kiosques Coinstar dans ses magasins américains | Invezz

Walmart Inc a déclaré que ses clients dans des magasins américains spécifiques pouvaient désormais acheter du Bitcoin (BTC / USD) en utilisant les guichets automatiques Bitcoin installés par Coinstar. Actuellement, il y a environ 200 kiosques Coinstar situés dans les magasins Walmart aux États-Unis. Grâce à ces kiosques, les clients disposent désormais d’une plateforme sur laquelle ils peuvent acheter du Bitcoin.

Coinstar est un fournisseur de services ATM populaire pour l’installation de guichets automatiques qui permettent aux utilisateurs d’échanger des devises physiques contre des crypto-monnaies. La société a également collaboré avec CoinMe pour permettre aux clients d’acheter du Bitcoin dans certains kiosques.

Walmart et Crypto

La directrice des communications de Walmart, Molly Blakeman, s’est entretenue avec CoinDesk pour confirmer ce développement.

Il y a 200 kiosques Coinstar situés dans les magasins Walmart aux États-Unis qui font partie de ce projet pilote.

Coinstar et CoinMe sont les deux plates-formes qui rendent ce processus possible. Une fois la monnaie fiduciaire insérée dans la machine, un bon est émis. L’utilisateur doit ensuite créer un compte CoinMe et suivre un processus de connaissance de votre client pour utiliser le coupon.

Le site Web de Coinstar indique que le guichet automatique facture des frais de 4 % pour ceux qui achètent du Bitcoin et des frais de 7 % pour ceux qui échangent leurs actifs contre de l’argent. Le développement récent a été prudemment couvert par Walmart en raison d’un canular le mois dernier selon lequel Walmart s’associait à Litecoin (LTC / USD). Cependant, Walmart a confirmé les nouvelles actuelles bien qu’il n’ait pas publié de communiqué de presse.

Préoccupations concernant les guichets automatiques Bitcoin

Au cours de la dernière année, l’installation et l’utilisation de guichets automatiques Bitcoin aux États-Unis ont été élevées. L’année dernière, Coinstar avait annoncé qu’elle étendait ses installations de guichets automatiques aux États-Unis à environ 3 500 machines pour répondre à la demande croissante.

Cependant, l’utilisation croissante des guichets automatiques Bitcoin a créé un débat sur les problèmes de conformité entourant ces devises. Ces guichets automatiques sont considérés comme des moyens de promouvoir le blanchiment d’argent, car certains des opérateurs de ces machines ne font pas attention lorsque des activités illégales sont menées à l’aide de ces machines.

Le mois dernier, Kraken a publié un rapport montrant que les guichets automatiques Bitcoin abritaient diverses vulnérabilités que les acteurs malveillants pourraient exploiter et compromettre la confidentialité des utilisateurs de ces machines.

Selon le rapport Kraken, de nombreux propriétaires de marques GBBATM2 ATM n’ont pas modifié le code QR par défaut. Cela signifiait que les acteurs de la menace ayant accès à ces codes QR pouvaient compromettre ces machines. Par conséquent, il est conseillé aux utilisateurs d’utiliser des systèmes en lesquels ils ont confiance.

