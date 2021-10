Walmart installe ses 200 premiers guichets automatiques Bitcoin sur un total de 8 000

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les clients de Walmart peuvent désormais acheter du Bitcoin dans plus de 200 guichets automatiques installés à différents endroits. Bien que l’achat de BTC à l’ATM ait un coût plus élevé.

Maintenant, alors que le prix du Bitcoin atteint des sommets, la multinationale des commerces de détail, Walmart, a annoncé l’installation de 200 guichets automatiques Bitcoin à différents endroits de la chaîne, avec des plans pour 8 000 guichets automatiques crypto aux États-Unis.

Walmart s’est associé à la société de machines de change Coinstar et à l’échange de crypto-monnaie CoinMe pour installer des guichets automatiques Bitcoin dans ses magasins.

200 à 8 000 guichets automatiques Bitcoin chez Walmart

Les médias soulignent que, bien que le pilote ne comprenne que 200 points, le lancement plus large prévoit à terme l’installation de 8 000 guichets automatiques Bitcoin à travers le pays, selon une revue de Bloomberg. Mais pour l’instant, aucun détail n’a été donné sur les horaires.

L’affaire Walmart n’a rien de nouveau, d’autres commerces de détail ont installé des guichets automatiques Bitcoin. Selon les données de Coin ATM Radar, il existe actuellement plus de 25 000 guichets automatiques Bitcoin dans les épiceries et les stations-service aux États-Unis. Parmi eux, Coinstar exploite 4 400 kiosques compatibles Bitcoin dans 33 États.

Le directeur de la stratégie et le responsable de la recherche de BitOoda, Sam Doctor, a déclaré à Bloomberg que si les guichets automatiques Bitcoin ne sont pas un nouveau développement et peuvent déjà être trouvés dans de nombreux supermarchés : « Cependant, Walmart étend l’accès à Bitcoin à un plus grand nombre de personnes et lui donne plus de légitimité parmi les sceptiques, s’ils le mettent en œuvre au-delà d’un pilote initial. »

Cointelegraph explique que les clients peuvent utiliser le guichet automatique Bitcoin en insérant une facture et en recevant un reçu papier avec un code de remboursement. Pour utiliser le code, les clients doivent créer un compte Coinme et effectuer une vérification des antécédents. Les utilisateurs ne peuvent pas retirer Bitcoin de leur compte, sans aucune indication de plans pour offrir cette fonctionnalité dans un proche avenir.

Maintenant, les médias soulignent que Les opérations Bitcoin ATM sont plus chères : ils ont un supplément de 11%, composé de 4% de frais pour l’option Bitcoin, plus des frais de change supplémentaires de 7%. Ils le comparent aux plateformes de trading crypto comme Binance et Coinbase qui facturent respectivement 3% à 4,5% et 3,99% pour les achats par carte de débit et de crédit. Il est gratuit d’effectuer un dépôt direct depuis un compte bancaire vers un portefeuille Binance ou Coinbase.

Une longue histoire

Walmart s’intéresse au Bitcoin depuis un certain temps déjà et a déjà discuté de l’intégration des crypto-monnaies dans son modèle commercial. En août de cette année, il a annoncé qu’il recherchait un chef de produit crypto pour piloter la stratégie de monnaie numérique de l’entreprise. Mais bien avant cela, il a eu diverses relations avec la Blockchain. Par exemple, en 2019, il a présenté la demande d’utilisation de Blockchain pour la communication entre drones. En 2019, il a également déposé un brevet pour son propre stablecoin.

Beincrypto rappelle que la nouvelle fait suite à une fausse annonce de Litecoin en septembre selon laquelle Walmart prendrait en charge les paiements en crypto-monnaie, et qu’elle a fait la une des médias. La chaîne de vente au détail enquête sur le faux communiqué de presse. En avril, il y avait également une forte rumeur, non confirmée par les porte-parole officiels, selon laquelle Walmart investissait dans Bitcoin.

Sources : Bloomberg, Cointelegraph, Beincrypto, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash