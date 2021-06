Walmart investit dans les livraisons de drones dans une quête de commerce électronique – WWD

Walmart regarde vers le ciel.

Le détaillant, dont les dirigeants ont passé l’année dernière à souligner ses ambitions de commerce électronique et ses stratégies pour raccourcir les délais de livraison, a déclaré investir dans DroneUp, qui propose des services de collecte de données à l’aide de drones.

Walmart a déclaré qu’il s’était déjà associé à la société pour effectuer des livraisons d’essai de kits d’écouvillons COVID-19, un processus qui a montré que le délai de livraison pouvait être réduit de plusieurs heures, selon le détaillant.

“Walmart a déjà une partie importante de l’infrastructure en place – 4 700 magasins approvisionnés avec plus de 100 000 des articles les plus achetés, situés à moins de 10 miles de 90 pour cent de la population américaine”, a déclaré le directeur général de Walmart US, John Furner, dans un blog. poste jeudi.

“Cela nous place dans une position unique pour exécuter des livraisons de drones, c’est pourquoi notre investissement dans DroneUp ne s’appliquera pas seulement au ciel mais aussi au sol”, a-t-il écrit.

La société a déclaré qu’elle déroulerait ses premières opérations avec la société dans l’Arkansas et a indiqué son intention d’étendre les opérations au fil du temps.

« Les livraisons de drones à grande échelle sont à portée de main », a écrit Furner. « L’expertise de DroneUp, combinée à notre présence dans le commerce de détail et à nos antécédents éprouvés en matière d’innovation logistique, nous place là où nous voulons être ce jour-là. Parce que lorsqu’il s’agit de l’avenir de la livraison de drones, nous savons que le ciel est la limite.

Le détaillant a souligné ces derniers mois qu’il examinait les stratégies de livraison du dernier kilomètre – l’étape finale d’un produit atteignant le client – et cherchait des moyens de réduire les coûts et le temps.

“Le dernier kilomètre sera vraiment important”, a déclaré Brett Biggs, directeur financier de Walmart, lors du sommet Evercore ISI ce mois-ci. “Et, je pense qu’en ce moment, nous sommes en bonne position pour avoir une option sur la façon dont nous remplissons ce dernier kilomètre, et continuer à garder les options ouvertes d’une manière qui, à mesure que cela devient plus clair, peut-être, la meilleure façon de faire que pour l’entreprise, nous aurons la possibilité de faire ces choix quand nous en aurons besoin.

Les livraisons de drones, qui n’ont pas encore été étendues à une utilisation de masse, sont considérées comme un moyen de contourner le trafic et dans le cadre d’un modèle de vente au détail en évolution pendant la pandémie de COVID-19, a déclaré Mike Walden, professeur émérite d’économie à la NC State University. .

“Même avant la pandémie, avec de plus en plus de personnes utilisant des ordinateurs et Internet pour faire leurs achats, et de plus en plus de personnes souhaitant que des produits soient apportés chez elles, les capacités des drones étaient envisagées”, a-t-il déclaré. “Maintenant, je pense que c’est encore plus probable, car les détaillants essaient d’évaluer ce que sera le modèle de vente au détail post-pandémique et s’ils peuvent intégrer la livraison par drone dans ce cadre.”

La Federal Aviation Administration, qui réglemente l’activité des drones, a jusqu’à présent montré sa tendance à donner son feu vert à ce type d’utilisation de drones. En décembre, l’agence a déclaré que certains petits opérateurs de drones seraient capables de “survoler des personnes et de nuit sous certaines conditions”.

Il y a déjà plus de 1,7 million d’enregistrements de drones et 203 000 télépilotes certifiés par la FAA, selon l’agence, qui à l’époque a également décrit les drones comme le “segment à la croissance la plus rapide dans l’ensemble du secteur des transports”.

“Alors que nous entrons dans l’économie post-pandémique, je pense que dans de nombreux domaines de la vie, pas seulement les affaires ou le commerce, beaucoup de choses vont être remises en question”, a déclaré Walden. « De nombreuses nouvelles façons de voir les choses et de faire les choses vont être envisagées. »

«Et je pense qu’il y a des défis – pouvez-vous effectuer des livraisons de drones dans une zone très dense – probablement pas, au départ. Je pense que ce sera quelque chose qui sera utilisé dans les zones suburbaines ou rurales », a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que nous ayons beaucoup de réponses, mais clairement, les possibilités sont là.”