Walmart offre des téléphones Samsung à près d’un million d’employés en échange de leur libre arbitre

Walmart a annoncé le lancement d’une nouvelle application Me@Walmart pour ses associés et fournira de nouveaux smartphones Samsung Galaxy à plus de 740 000 employés.

Le Me@Walmart permettra aux associés d’effectuer des tâches de travail quotidiennes telles que le pointage, la planification et la communication rapide avec push-to-talk. L’application inclut même des fonctionnalités d’assistant vocal avec Ask Sam afin que les employés puissent poser diverses questions sur les marchandises ou les mesures.

Les employés seront limités à l’application Me@Walmart lorsqu’ils sont pointés, et elle utilisera le géorepérage afin que les employés ne puissent pointer que lorsqu’ils sont physiquement au travail.

Les capacités de l’application Me@Walmart sont conçues en interne par nos équipes de produits, de technologie et de conception et appliquent les meilleures technologies, telles que l’apprentissage automatique, la réalité augmentée, la vision par caméra et l’intelligence artificielle pour résoudre des problèmes complexes.

Le Samsung Galaxy XCover Pro sera fourni aux employés, avec un étui et un plan de protection. Le téléphone est sorti aux États-Unis au début de 2020, et bien qu’il ne soit peut-être pas aussi puissant qu’un Samsung Galaxy S21 à l’intérieur, il le compense à l’extérieur avec sa construction robuste.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le Galaxy XCover Pro est doté d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68 et de la certification MIL-STD-810G, qui sont idéales lorsqu’elles sont utilisées dans des situations de travail. Il possède un écran FHD+ de 6,3 pouces avec une caméra selfie perforée, deux caméras à l’arrière et est alimenté par un processeur Exynos. C’est un smartphone par ailleurs moyen, mais c’est l’un des meilleurs téléphones Android robustes disponibles.

Les employés de Walmart pourront également utiliser le XCover Pro comme leurs appareils personnels, et Walmart déclare que la vie privée des employés sera protégée afin qu’ils n’aient pas accès à leurs données personnelles.

En tant que plus grand employeur public au monde, Walmart espère que cette décision aidera l’entreprise à mieux utiliser certaines des dernières technologies pour responsabiliser ses employés et les aider à être plus efficaces.

Alors que le commerce de détail continue d’évoluer – et rapidement – il est plus essentiel que jamais de doter nos employés des outils et de la technologie dont ils ont besoin pour réussir.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

équiper l’A12

Voici les meilleures coques Samsung Galaxy A12 en 2021

Si vous prenez un smartphone Samsung Galaxy A12 pour vous-même, un adolescent ou un préadolescent, il est important de vous assurer que le téléphone et son incroyable appareil photo sont protégés. Nous avons trouvé les meilleurs cas parmi lesquels choisir!