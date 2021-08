Walmart prend une autre page d’Amazon et rapporte une augmentation de 95% des ventes publicitaires aux États-Unis

Une publicité pour le beurre de cacahuète Jif sur Walmart.com, placée via la plate-forme publicitaire Walmart Connect de la société. (Image Walmart)

Walmart a signalé une augmentation de 95 % de ses ventes publicitaires aux États-Unis au deuxième trimestre et a déclaré que son nombre d’annonceurs actifs avait augmenté de plus de 175 %, alors que davantage d’entreprises et de marques payaient pour faire connaître leurs produits à ses clients, en ligne et dans les magasins.

Le boom de la publicité n’était que l’un des facteurs qui ont donné à l’appel des bénéfices de Walmart un son familier pour quiconque est à l’écoute des affaires d’Amazon.

“L’expression” servir les clients “a traditionnellement signifié une chose chez Walmart”, a déclaré le PDG de Walmart, Doug McMillon, lors de l’appel aux résultats, faisant référence aux ventes au détail traditionnelles. “Mais aujourd’hui, cela inclut de servir les vendeurs du marché, nos partenaires publicitaires et ceux qui souhaitent utiliser nos services de traitement des commandes ou nos logiciels propriétaires.”

Les chiffres réels des ventes d’annonces de Walmart n’étaient pas assez importants pour nécessiter une divulgation dans son rapport sur les résultats mardi, mais Amazon a montré la valeur de cette approche.

Présentant ses propres résultats du deuxième trimestre, Amazon a déclaré que sa catégorie “Autres”, qui se compose principalement de publicité, a généré 7,9 milliards de dollars de ventes. C’était en hausse de 87% par rapport à l’année précédente. Cela fait partie d’une tendance plus large selon laquelle Amazon gagne plus d’argent en faisant autre chose que vendre des produits.

L’analyste d’UBS, Michael Lasser, a demandé aux dirigeants de Walmart d’en dire plus sur l’ampleur et le potentiel de leur activité publicitaire, sans grand succès.

Lasser a estimé que les ventes publicitaires dans le commerce électronique représentent environ 5 à 10 % du GMV, la valeur marchande brute des produits vendus. Il a supposé que l’activité publicitaire de Walmart pourrait être dans une phase naissante, peut-être 1% à 2% du GMV, et a demandé si les dollars publicitaires viennent au détriment d’autres revenus des fournisseurs de Walmart.

Brett Biggs, directeur financier de Walmart, n’a ni confirmé ni infirmé les spéculations de Lasser, mais a parlé de l’orientation plus large des activités publicitaires de Walmart.

« Nous avons rebaptisé l’entreprise de Walmart Media Group à Walmart Connect l’année dernière, et c’était juste pour nous assurer qu’il était très clair que cette opportunité va nous aider à connecter les acheteurs, les vendeurs, les fournisseurs et les clients tous ensemble d’une manière qui est relutive à l’expérience client », a déclaré Biggs. “Et tant que nous ferons cela, je resterai très, très optimiste quant au potentiel de croissance de cette entreprise.”

Dans l’ensemble, Walmart a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel total de 141 milliards de dollars, en hausse de 2 %, avec des bénéfices de 4,3 milliards de dollars pour le deuxième trimestre de son exercice 2022, clos le 30 juin 2021.

Pour le trimestre, la croissance des ventes de commerce électronique de Walmart aux États-Unis est revenue à un chiffre à un chiffre alors que davantage de clients sont retournés dans les magasins de détail physiques.

Son activité de commerce électronique aux États-Unis a augmenté de 6 % au deuxième trimestre, pour atteindre environ 11 milliards de dollars. Cela par rapport à une croissance d’une année sur l’autre de plus de 90 % il y a un an, au plus fort de la pandémie.

Mais en regardant les tendances à long terme, Walmart a pu maintenir une grande partie des progrès du commerce électronique qu’il a réalisés au cours de l’année écoulée.

Ses ventes de commerce électronique aux États-Unis sont en hausse de 103 % par rapport à il y a deux ans. Le commerce électronique représente désormais plus de 11 % des 98,2 milliards de dollars de ventes nettes de l’entreprise aux États-Unis, contre 6 % de ses 85 milliards de dollars de ventes nettes aux États-Unis pour le même trimestre il y a deux ans.

McMillon a déclaré que Walmart souhaitait atteindre un point où il serait « complètement indifférent » quant à l’endroit et à la manière dont les clients achètent, en termes de revenus et de bénéfices.

“Je pense que certaines personnes considèrent les magasins de nos jours comme ennuyeux”, a déclaré McMillon. “Nous ne le faisons pas.”