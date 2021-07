Walmart promeut ses objectifs ESG – WWD

Walmart construit son récit sur son rôle dans les questions de travail, de justice raciale et d’environnement, après une année au cours de laquelle le succès de la vente au détail à grande surface pendant la pandémie de COVID-19, contrairement aux conditions et aux salaires des travailleurs de la vente au détail, a suscité un renouvellement discussion.

Dans son dernier rapport environnemental, social et de gouvernance, dont le détaillant a présenté jeudi un résumé, des métriques ont peint une vision spécifique des opérations du détaillant. Le salaire horaire moyen de Walmart aux États-Unis est désormais de 19,50 $, le détaillant a promu plus de 300 000 employés, déboursé quelque 2,8 milliards de dollars de bonus au cours de 2020, et le détaillant vise à ramener ses émissions à zéro d’ici 2040, selon le rapport. . Walmart a également généré un chiffre d’affaires record de 560 milliards de dollars l’année dernière, a-t-il reconnu.

Les dirigeants de l’entreprise ont récemment dû répondre à des questions sur les salaires de ses associés les moins bien payés, qui gagnent toujours 11 $ de l’heure, ainsi que sur la capacité de ses propres travailleurs à avoir davantage leur mot à dire sur les protocoles de sécurité pendant la pandémie.

La capacité du détaillant à déployer sa vaste base d’employés – quelque 1,5 million de travailleurs aux États-Unis – pour mettre l’accent de plus en plus sur les opérations de commerce électronique et de traitement des commandes a alimenté des questions sur le rôle et l’agence de ses employés de magasin et d’entrepôt dans l’entreprise. Des questions similaires se sont posées autour du plus grand concurrent de Walmart, Amazon.

“Nos associés ont innové pour servir les clients en toute sécurité et aider les efforts de secours – dont beaucoup se poursuivent aujourd’hui”, a déclaré Doug McMillon, PDG de Walmart, dans le résumé du rapport ESG 2021 de la société. « En conséquence, nous avons exécuté plus de commandes de ramassage et de livraison en ligne que jamais. »

Lors de récentes apparitions publiques, les dirigeants de Walmart ont semblé franchir la ligne entre célébrer le succès record du détaillant pendant la pandémie de COVID-19 en cours tout en signalant un message de conscience.

Lors de son assemblée annuelle des actionnaires le mois dernier, le conseil d’administration de Walmart a recommandé de voter contre deux mesures ciblant les salaires et la sécurité au travail.

L’un, rédigé par Franciscan Sisters of Perpetual Adoration dans le Wisconsin, avait demandé au conseil d’administration de superviser un rapport expliquant comment ses salaires les plus bas s’alignent sur ses objectifs déclarés de faire progresser la justice raciale, étant donné que bon nombre de ses employés à bas salaire sont des personnes de couleur. Une autre employée de longue date de Walmart, Cynthia Murray, membre du groupe de travailleurs United for Respect, avait appelé l’entreprise à créer un conseil consultatif sur la main-d’œuvre en cas de pandémie, avec des travailleurs à la tête de la défense des politiques de sécurité.

Walmart a répondu aux critiques de ses salaires en définissant son approche envers le personnel comme celle d’accorder des « opportunités ».

La société a déclaré qu’au cours de l’exercice 2021 jusqu’à présent, quelque 165 000 employés de Walmart aux États-Unis ont reçu des augmentations dans un modèle « échelonné avec de nouveaux postes qui offrent une échelle d’opportunités et permettent plus de marge de progression des salaires », selon le résumé ESG du détaillant.

« Grâce à nos stratégies ESG, nous visons à faire plus que fonctionner de manière responsable et atténuer les risques commerciaux ; nous voulons créer de la valeur pour les entreprises en servant mieux nos clients et nos parties prenantes et en aidant à transformer les systèmes sociétaux connexes (par exemple, les systèmes alimentaires, les systèmes de développement de la main-d’œuvre) pour des résultats plus équitables et durables », a déclaré Kathleen McLaughlin, directrice du développement durable de Walmart, dans une lettre jeudi.

« Les événements de l’année dernière – la pandémie de COVID-19, le meurtre de George Floyd, l’augmentation des inégalités de revenus et l’intensification du déclin du climat et des écosystèmes – soulignent la pertinence de notre philosophie de valeurs partagées », a-t-elle écrit.