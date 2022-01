Walmart réapprovisionne la PS5 et la Xbox Series X cette semaine

Si vous êtes toujours à la recherche d’une PS5 ou Xbox Series X, Walmart a annoncé un nouveau réapprovisionnement pour les deux consoles. Cette Jeudi à 12 h HP / 15 h HE, la PS5, la PS5 Digital et la Xbox Series X seront disponibles à l’achat en ligne (h/t Wario64). Malheureusement, les réassorts ne seront disponibles que pour les membres Walmart+.

Verrouiller les consoles difficiles à trouver derrière des murs d’abonnement est devenu courant ces derniers mois. Walmart n’est pas le seul à faire cela. Amazon, GameStop et Best Buy ont tous eu des réapprovisionnements pendant la période des fêtes qui n’étaient disponibles que pour les membres.

Walmart+ coûte 13 $ par mois ou 98 $ pour un abonnement annuel. Semblable à Amazon Prime, Walmart+ débloque la livraison gratuite le jour suivant ou sous deux jours sur des milliers d’articles. Bien que Walmart + propose un essai gratuit de 15 jours, vous devez être un abonné payant pour acheter la PS5 ou la Xbox Series X lors de ces événements « d’accès anticipé ».

Nous n’avons pas vu beaucoup de réapprovisionnements PS5 et Xbox Series X ce mois-ci, mais Best Buy et GameStop (bundles) ont tous deux réapprovisionné la série X plus tôt dans la journée (11 janvier). Les offres groupées de GameStop sont toujours disponibles – si vous êtes prêt à débourser 750 $ ou plus pour des modules complémentaires que vous voudrez peut-être ou non. Pendant ce temps, la série S a été beaucoup plus facile à trouver ces derniers temps, et elle est actuellement en stock sur Amazon. Le réapprovisionnement de Walmart sera particulièrement remarquable pour la PS5, car la console de Sony reste la plus difficile des deux à trouver.

Assurez-vous de consulter notre PS5 et Guides de réapprovisionnement Xbox Series X pour une liste de liens de détaillants et de conseils pour sécuriser une console.