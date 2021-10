Walmart retire ce produit populaire de ses magasins

Walmart a beaucoup fait l’actualité ces jours-ci, bien que pour toutes les mauvaises raisons. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons signalé que le détaillant national connaissait une pénurie de cinq articles clés, dont la viande et le poulet. Et maintenant vient le mot que la société rappelle trois lots d’un produit céréalier pour bébés en raison de niveaux excessifs d’arsenic.

La FDA a annoncé le rappel d’aliments pour bébés via son site Web au cours du week-end. La céréale spécifique est fabriquée par Maple Island Inc. et est vendue sous la marque Céréales de riz pour bébés Parent’s Choice.

Les aliments pour bébés rappelés

Dans le cadre d’un programme de test régulier, la FDA a déclaré que trois lots de production de céréales pour bébés de riz de Parent’s Choice avaient des niveaux d’arsenic inhabituellement élevés. Walmart a rapidement retiré tous les produits de ses magasins. De plus, la société a mis en place un blocage de registre via un logiciel pour empêcher toute nouvelle vente en ligne ou en magasin. Naturellement, si vous avez le produit en question chez vous, vous devez le jeter immédiatement.

Les lots de production faisant l’objet du rappel sont présentés dans des emballages de 8 onces et ont tous été vendus après le 5 avril 2021. Les codes CUP des aliments pour bébés concernés comprennent les lots 21083, 21804 et 21242. Le code CUP pour les trois est #00681131082907. . Les produits rappelés doivent être utilisés au mieux aux dates du 24 juin 2022, du 25 juin 2022 et du 30 novembre 2022.

Vous pouvez trouver ces dates et numéros de produits en bas à gauche de l’emballage.

Si vous avez en votre possession les aliments pour bébé rappelés, vous devez les jeter ou les rapporter au magasin pour un remboursement complet.

Les clients touchés à la recherche de plus d’informations sur les aliments pour bébés rappelés peuvent appeler Maple Island au 1-800-369-1022. Leurs heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h à 16 h, heure centrale. Vous pouvez également envoyer un courriel à l’entreprise à info@maple-island.com.

Il convient de noter qu’il n’y a eu aucun rapport de maladie liée au rappel d’aliments pour bébés jusqu’à présent.

Source de l’image : FDA

Danger ou niveaux élevés d’arsenic

La FDA note :

Alors que les résultats des tests étaient conformes aux directives de la FDA, Maple Island Inc. émet ce rappel par prudence. La FDA a reconnu que de tels éléments traces sont largement présents dans l’environnement, y compris l’eau, le sol et les aliments. La FDA a également noté que la recherche a montré que la réduction de l’exposition aux éléments toxiques est importante pour minimiser les effets potentiels à long terme sur le développement du cerveau des nourrissons et des enfants.

Et bien que l’aliment pour bébé en question ne semble pas contenir une quantité excessive d’arsenic, avaler quelque chose avec un niveau élevé d’élément chimique peut provoquer plusieurs symptômes, notamment des nausées, des vomissements, de la diarrhée, une faiblesse musculaire, des éruptions cutanées et des crampes. . De plus, l’exposition à long terme à des niveaux inférieurs d’arsenic, selon l’American Cancer Society, peut provoquer « des modifications de la peau, des lésions hépatiques et rénales et une pénurie de globules rouges et blancs, ce qui peut entraîner de la fatigue et un risque accru des infections.