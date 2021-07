Walmart s’associe à Adobe dans le cadre de l’e-commerce Tech Business Push – WWD

Walmart utilise sa poussée technologique dans un autre domaine d’activité.

Le détaillant a déclaré mercredi qu’il commencerait à offrir des services cloud et un certain nombre d’autres technologies aux détaillants opérant sur la plate-forme de commerce électronique de l’éditeur de logiciels Adobe. Ce faisant, le détaillant a déclaré qu’il concluait un “partenariat stratégique” avec Adobe afin de connecter Adobe Commerce, son activité technologique, à la propre plate-forme de marché de Walmart et à d’autres ressources de commerce électronique.

« La mission principale d’aider les gens à économiser de l’argent et à vivre mieux est au cœur de chaque idée, y compris les technologies de numérisation et de paiement, [artificial intelligence]- substitutions intelligentes alimentées, ramassage et livraison », a déclaré le directeur de la technologie de Walmart, Suresh Kumar, dans un communiqué.

« En associant la force d’Adobe à dynamiser les expériences commerciales avec notre expertise omni-client inégalée, nous pouvons accélérer les transformations numériques d’autres entreprises », a-t-il déclaré.

Cette décision permettrait aux détaillants opérant sur la plate-forme de commerce Adobe de se connecter à Walmart Marketplace, la plate-forme de vente tierce du détaillant, et d’utiliser l’infrastructure de Walmart pour les services d’exécution et de ramassage, selon Walmart. Un tel rapprochement permettrait à ces détaillants d’utiliser les services de Walmart, y compris l’expédition en deux jours, selon les sociétés.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Walmart pour aider les commerçants Adobe à étendre leurs activités à de nouveaux canaux et à offrir des expériences d’achat qui augmentent leur compétitivité et s’adaptent bien aux comportements changeants des consommateurs dans une économie de plus en plus numérique », Anil Chakravarthy, vice-président exécutif et directeur général , l’entreprise d’expérience numérique et les opérations sur le terrain dans le monde chez Adobe, a déclaré dans un communiqué.

La dernière entreprise technologique de Walmart fait suite à une campagne d’investissement dans le commerce électronique de plusieurs années qui s’est accélérée pendant la pandémie de COVID-19 en cours. Au cours de la dernière année, Walmart a poussé ses services de livraison à domicile et de ramassage en bordure de rue et a introduit le service d’abonnement Walmart + pour des livraisons à domicile plus rapides, alors que le détaillant est en concurrence avec Amazon Prime.

“Nous avons construit de nouvelles capacités pour répondre aux besoins changeants de nos propres clients, et nous avons une opportunité unique d’utiliser notre expérience pour aider d’autres entreprises à faire de même”, a déclaré mercredi le PDG de Walmart US, John Furner, dans un communiqué.

« La commercialisation de nos technologies et de nos capacités nous aide à réinvestir durablement dans notre proposition de valeur client », a-t-il déclaré.

Cette décision intervient également à un moment où la société a étendu ses autres activités, notamment la publicité, les finances et les soins de santé. En janvier, Walmart a dévoilé un partenariat avec la société d’investissement Ribbit Capital pour créer une start-up fintech afin d’offrir des services financiers en expansion aux clients afin de les encourager à faire leurs achats chez Walmart. Le détaillant a également vanté son activité publicitaire à croissance rapide, qu’il a rebaptisée «Walmart Connect».