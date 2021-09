Walmart s’associe au gouvernement du Tamil Nadu pour aider les MPME locales à devenir ses fournisseurs dans le cadre du programme Vriddhi

Le Flipkart de Walmart avait annoncé mardi son événement phare de vente annuel, The Big Billion Days, du 7 au 12 octobre 2021. (Source de la photo : .)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Walmart et Flipkart ont annoncé mercredi un protocole d’accord avec le Département des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) du Tamil Nadu, pour établir « une coopération à long terme pour fournir un soutien au renforcement des capacités des MPME » dans l’État. Le programme de développement des fournisseurs de Walmart, appelé Walmart Vriddhi, offre aux entrepreneurs et aux petites entreprises une formation gratuite et la possibilité de rejoindre des canaux en ligne, hors ligne et d’exportation, et d’atteindre des marchés panindiens et mondiaux dans le cadre des chaînes d’approvisionnement de Walmart, Flipkart et les autres entreprises. Walmart a déclaré que le programme organise également des séminaires et des ateliers de formation pour permettre davantage la croissance et le développement des PME dans l’État.

« Le Tamil Nadu abrite l’un des plus grands nombres de MPME du pays, réputées dans le monde entier pour la qualité de leurs produits et leur savoir-faire. Nos MPME sont l’épine dorsale de notre économie, et leur croissance est essentielle pour nous aider à réaliser notre vision de faire du Tamil Nadu une économie de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030. Nous nous félicitons du protocole d’accord avec Walmart, Flipkart et Swasti, qui renforcera encore notre écosystème MPME, “, a déclaré le député Staline, honorable ministre en chef du gouvernement du Tamil Nadu dans un communiqué de Walmart.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Lancé en 2019, le programme Walmart Vriddhi vise à former gratuitement 50 000 MPME à travers l’Inde avec les compétences nécessaires pour réussir en tant que fournisseurs de Walmart, Flipkart et d’autres plateformes de marché mondiales, alors même que Walmart cherche à tripler ses exportations annuelles de l’Inde à 10 $. milliards d’ici 2027. Walmart a déclaré que «des milliers d’entrepreneurs» travaillent déjà dans le cadre du programme de formation à plusieurs niveaux et, par conséquent, beaucoup vendent déjà sur le marché Flipkart.

« Flipkart a réalisé d’importants investissements dans la chaîne d’approvisionnement et les infrastructures dans l’État du Tamil Nadu. Pour renforcer notre engagement envers l’État, nous avons récemment lancé un centre de distribution d’épicerie dédié à Coimbatore qui générera d’importantes opportunités d’emploi pour les jeunes de l’État », a déclaré Jagjeet Harode, directeur principal et responsable de la place de marché, Flipkart. Flipkart avait précédemment signé des partenariats similaires avec les gouvernements et les services publics de l’Uttar Pradesh, de l’Assam, du Maharashtra, de l’Odisha et plus encore pour permettre aux MPME, artisans et tisserands locaux de vendre sur son marché.

Flipkart, mardi, avait annoncé son événement de vente annuel phare The Big Billion Days du 7 au 12 octobre 2021 pour proposer des produits et des articles de plus de 1 lakh kiranas et globalement plus de 3 75 000 vendeurs de toute l’Inde. De plus, des centaines de milliers de vendeurs, artisans, tisserands et artisans de Flipkart Samarth lanceront également des produits, a déclaré la société.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.