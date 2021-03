Walmart se prépare à lancer sa première clé de streaming Android TV

Il est déjà assez bon marché de se lancer dans l’écosystème Android TV, et Walmart réduit encore plus le coût d’entrée. Le géant de la vente au détail fabrique sa propre clé Android TV, selon une liste de la FCC repérée par Android TV Guide sur Twitter (via Police Android). Lorsque ce bâton sera lancé, il le fera sous la marque Onn, le propre label de la société pour l’électronique économique.

En termes de matériel, ce n’est rien de spécial. Il y a une petite télécommande de référence blanche de marque Onn avec des boutons pour YouTube, Netflix et Assistant en plus des boutons de navigation habituels. Vous trouverez également le petit dongle clé Onn TV, ainsi qu’un câble USB, un adaptateur secteur et un connecteur HDMI pour toute l’affaire. On ne sait pas quand tout est sur le point d’être publié. Cela pourrait arriver bientôt, étant donné le dépôt de la FCC.

Alors @Walmart lance un 2K #AndroidTV Stick (SDM8821) sous sa propre marque, « Onn. ». C’est une liste Askey FCC bien qu’il semble @SDMCtech (DV6073S). @AmlogicPR S805Y SoC, Android TV 10, certifié pour @Netflix et @PrimeVideo. Et @GoogleTélécommande de conception de référence (G10). https://t.co/QFvWZAcoLK pic.twitter.com/P4Uz7AeFfV – Guide Android TV (@AndroidTV_Rumor) 15 mars 2021

Le Chromecast avec Google TV absorbe peut-être tout l’oxygène de la pièce en ce qui concerne les expériences Android TV, mais ce sont davantage les expériences budgétaires qui captureront les portefeuilles des gens. Nous avons déjà noté la compétence de Walmart dans la création de l’une des plus belles tablettes Android à petit budget avec Onn Android 10.1, de sorte qu’elle pourrait également apporter la même philosophie à une clé de streaming. Ce ne sera pas impressionnant, mais vous ne vous en soucierez pas trop pour ce qu’il en coûtera.

Êtes-vous enthousiasmé par une clé de streaming bon marché de Walmart? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.